В Грузии прошли масштабные протестные акции — видео

7 марта в Тбилиси и других городах Грузии прошли марши и митинги по случаю 100 дней после начала антиправительственных протестов в стране.
Главные тезисы
- В Грузии 7 марта прошли масштабные протестные акции по случаю 100 дней после начала антиправительственных протестов в стране.
- Участники митингов требуют проведения досрочных парламентских выборов и увольнения активистов, ставших объектом уголовных дел из-за участия в протестах.
- На протестах собрались студенты, преподаватели и другие граждане с разными лозунгами, включая защиту грузинского образования и свободу узникам совести.
Грузия снова протестует против правительства
Протестный день прошел под лозунгом "До конца". Основным требованием митингующих остаются досрочные парламентские выборы, а также увольнение около 50 активистов, против которых возбуждены уголовные дела из-за протестов.
В то же время возле Общественного вещателя сотни людей протестовали под лозунгом "Свободу узникам совести".
Митинг в Тбилиси был анонсирован заранее в соцсетях. В рамках этой акции протестующие планировали пройти маршем в парламент. Во второй половине дня в центре города стали собираться правоохранители.
Кроме Тбилиси, акции проходят также в Зугдиде, Батуми, Кутаисе и Телави.
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