В Грузии прошли масштабные протестные акции — видео

7 марта в Тбилиси и других городах Грузии прошли марши и митинги по случаю 100 дней после начала антиправительственных протестов в стране.

Грузия снова протестует против правительства

Протестный день прошел под лозунгом "До конца". Основным требованием митингующих остаются досрочные парламентские выборы, а также увольнение около 50 активистов, против которых возбуждены уголовные дела из-за протестов.

В Тбилиси участники собирались на разных локациях с разными лозунгами. Студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили пришли заявить, что "грузинское образование в опасности". Поделиться

В то же время возле Общественного вещателя сотни людей протестовали под лозунгом "Свободу узникам совести".

Митинг в Тбилиси был анонсирован заранее в соцсетях. В рамках этой акции протестующие планировали пройти маршем в парламент. Во второй половине дня в центре города стали собираться правоохранители.