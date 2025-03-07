В Грузии прошли масштабные протестные акции — видео
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Мир
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В Грузии прошли масштабные протестные акции — видео

Грузия
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Источник:  News Georgia

7 марта в Тбилиси и других городах Грузии прошли марши и митинги по случаю 100 дней после начала антиправительственных протестов в стране.

Главные тезисы

  • В Грузии 7 марта прошли масштабные протестные акции по случаю 100 дней после начала антиправительственных протестов в стране.
  • Участники митингов требуют проведения досрочных парламентских выборов и увольнения активистов, ставших объектом уголовных дел из-за участия в протестах.
  • На протестах собрались студенты, преподаватели и другие граждане с разными лозунгами, включая защиту грузинского образования и свободу узникам совести.

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Протестный день прошел под лозунгом "До конца". Основным требованием митингующих остаются досрочные парламентские выборы, а также увольнение около 50 активистов, против которых возбуждены уголовные дела из-за протестов.

В Тбилиси участники собирались на разных локациях с разными лозунгами. Студенты и преподаватели Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили пришли заявить, что "грузинское образование в опасности".

В то же время возле Общественного вещателя сотни людей протестовали под лозунгом "Свободу узникам совести".

Митинг в Тбилиси был анонсирован заранее в соцсетях. В рамках этой акции протестующие планировали пройти маршем в парламент. Во второй половине дня в центре города стали собираться правоохранители.

Кроме Тбилиси, акции проходят также в Зугдиде, Батуми, Кутаисе и Телави.

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