У Грузії відбулися масштабні протестні акції — відео

7 березня у Тбілісі та інших містах Грузії відбулись марші та мітинги з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів у країні.

Грузія знову протестує проти уряду

Протестний день пройшов під гаслом "До кінця". Основною вимогою мітингувальників залишаються дострокові парламентські вибори, а також звільнення близько 50 активістів, проти яких розпочали кримінальні справи через протести.

У Тбілісі учасники збиралися на різних локаціях із різними гаслами. Студенти та викладачі Тбіліського державного університету імені Джавахішвілі прийшли, щоб заявити, що "грузинська освіта в небезпеці". Поширити

Водночас біля Громадського мовника сотні людей протестували під гаслом "Свободу в'язням совісті".

Мітинг в Тбілісі був анонсований заздалегідь у соцмережах. У рамках цієї акції протестувальники планували пройти маршем до парламенту. У другій половині дня в центрі міста почали збиратись правоохоронці.