У Грузії відбулися масштабні протестні акції — відео
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У Грузії відбулися масштабні протестні акції — відео

Тбілісі
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Джерело:  News Georgia

7 березня у Тбілісі та інших містах Грузії відбулись марші та мітинги з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів у країні.

Головні тези:

  • Протестні акції у Грузії відбулися 7 березня під гаслом “До кінця” з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів.
  • Учасники протестів вимагають проведення дострокових парламентських виборів та звільнення активістів, які стали об'єктом кримінальних справ через участь у протестах.
  • Мітинги в Тбілісі та інших містах Грузії зібрали студентів, викладачів та інших громадян з різними гаслами, включаючи захист грузинської освіти та свободу в'язням совісті.

Грузія знову протестує проти уряду

Протестний день пройшов під гаслом "До кінця". Основною вимогою мітингувальників залишаються дострокові парламентські вибори, а також звільнення близько 50 активістів, проти яких розпочали кримінальні справи через протести.

У Тбілісі учасники збиралися на різних локаціях із різними гаслами. Студенти та викладачі Тбіліського державного університету імені Джавахішвілі прийшли, щоб заявити, що "грузинська освіта в небезпеці".

Водночас біля Громадського мовника сотні людей протестували під гаслом "Свободу в'язням совісті".

Мітинг в Тбілісі був анонсований заздалегідь у соцмережах. У рамках цієї акції протестувальники планували пройти маршем до парламенту. У другій половині дня в центрі міста почали збиратись правоохоронці.

Крім Тбілісі, акції проходять також у Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві.

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