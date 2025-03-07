У Грузії відбулися масштабні протестні акції — відео

7 березня у Тбілісі та інших містах Грузії відбулись марші та мітинги з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів у країні.
Головні тези:
- Протестні акції у Грузії відбулися 7 березня під гаслом “До кінця” з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів.
- Учасники протестів вимагають проведення дострокових парламентських виборів та звільнення активістів, які стали об'єктом кримінальних справ через участь у протестах.
- Мітинги в Тбілісі та інших містах Грузії зібрали студентів, викладачів та інших громадян з різними гаслами, включаючи захист грузинської освіти та свободу в'язням совісті.
Грузія знову протестує проти уряду
Протестний день пройшов під гаслом "До кінця". Основною вимогою мітингувальників залишаються дострокові парламентські вибори, а також звільнення близько 50 активістів, проти яких розпочали кримінальні справи через протести.
Водночас біля Громадського мовника сотні людей протестували під гаслом "Свободу в'язням совісті".
Мітинг в Тбілісі був анонсований заздалегідь у соцмережах. У рамках цієї акції протестувальники планували пройти маршем до парламенту. У другій половині дня в центрі міста почали збиратись правоохоронці.
Крім Тбілісі, акції проходять також у Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві.
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