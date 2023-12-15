В ГУР дали прогноз о готовности Кремля продолжать войну против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР дали прогноз о готовности Кремля продолжать войну против Украины

Военные РФ
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Источник:  РБК Украина

В Главном управлении разведки Минобороны фиксируют готовность преступной армии РФ сражаться против Украины весь следующий год.

Что известно о дальнейших планах Кремля по войне против Украины

По словам представителя ГУР Андрея Черняка, значительная часть российской элиты выступает против продолжения войны, однако это не означает, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласится ее прекратить.

Черняк отметил, что в Кремле уже готовятся вести войну против Украины в течение всего следующего года.

Россияне активно перестраивают экономику, ставят ее на военные рельсы, переводят всю страну на военное положение, прилагают максимум усилий, чтобы добиться какого-либо результата. Все это вместе с кремлевской агрессивной риторикой говорит о том, что россияне не готовы останавливать войну, – объясняет представитель ГУР.

Может ли РФ поддерживать длительную войну против Украины

В то же время, по убеждению военно-политического эксперта Александра Мусиенко, Кремль ограничивает свои планы по войне против Украины 2025 годом.

Аналитик отметил, что Путин ожидает сокращения западной помощи Украине в течение следующего года.

Мусиенко отметил, что среди главных задач Кремля - недопущение распространения войны за пределы Украины, концентрация внимания на контроле за оккупированными территориями, ограниченные попытки наступления с целью обеспечения лучшего тактического положения.

Эксперт пояснил, что все действия российских окупантов направлены на недопущение нового контрнаступления украинских военных.

Собственно под эту стратегию они готовят свое обеспечение и свои силы. А дальше будут действовать исходя из того, какой будет внешнеполитическая конъюнктура, чем завершатся выборы президента США, насколько устойчива будет поддержка со стороны Северной Кореи, Ирана и, возможно, Китая. И от этого отталкиваться по военным действиям. Конечно, глобально россияне готовы были продвинуться дальше и оккупировать еще больше территорий. Но для этого им нужно время, чтобы восстановиться, – объяснил эксперт.

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