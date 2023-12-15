В ГУР дали прогноз о готовности Кремля продолжать войну против Украины

В Главном управлении разведки Минобороны фиксируют готовность преступной армии РФ сражаться против Украины весь следующий год.
Что известно о дальнейших планах Кремля по войне против Украины
По словам представителя ГУР Андрея Черняка, значительная часть российской элиты выступает против продолжения войны, однако это не означает, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин согласится ее прекратить.
Черняк отметил, что в Кремле уже готовятся вести войну против Украины в течение всего следующего года.
Может ли РФ поддерживать длительную войну против Украины
В то же время, по убеждению военно-политического эксперта Александра Мусиенко, Кремль ограничивает свои планы по войне против Украины 2025 годом.
Аналитик отметил, что Путин ожидает сокращения западной помощи Украине в течение следующего года.
Мусиенко отметил, что среди главных задач Кремля - недопущение распространения войны за пределы Украины, концентрация внимания на контроле за оккупированными территориями, ограниченные попытки наступления с целью обеспечения лучшего тактического положения.
Эксперт пояснил, что все действия российских окупантов направлены на недопущение нового контрнаступления украинских военных.
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