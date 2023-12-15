У ГУР дали прогноз щодо готовності Кремля продовжувати війну проти України

У Головному управлінні розвідки Міноборони фіксують готовність злочинної армії РФ воювати проти України увесь наступний рік.

Що відомо про подальші плани Кремля щодо війни проти України

За словами представника ГУР Андрія Черняка, наразі значна частина російської еліти виступає проти продовження війни, однак це не означає, що кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін погодиться її припинити.

Черняк зазначив, що у Кремлі вже готуються вести війну проти України протягом усього наступного року.

Росіяни активно перебудовують економіку, ставлять її на військові рейки, переводять усю країну на воєнний стан, докладають максимум зусиль, щоб досягти якогось результату. Все це разом із кремлівською агресивною риторикою свідчить про те, що росіяни не готові зупиняти війну, - пояснює представник ГУР. Поширити

Чи може РФ підтримувати тривалу війну проти України

У той же час, на переконання військово-політичного експерта Олександра Мусієнка, Кремль обмежує власні плани щодо війни проти України 2025 роком.

Аналітик зазначив, що Путін очікує на скорочення західної допомоги Україні протягом наступного року.

Мусієнко зазначив, що серед головних завдань Кремля недопущення поширення війни за межі України, концентрація уваги на контролі за окупованими територіями, обмежені спроби наступу із метою забезпечення кращого тактичного становища.

Експерт пояснив, що всі дії російських окупантів спрямовані на недопущення нового контрнаступу українських військових.