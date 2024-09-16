В ГУР подтвердили ликвидацию российского пропагандиста «Краба»

Военному преступнику и пропагандисту телеканала "Россия" Александру "Крабу" Коробову проломили череп. От полученных травм погиб на месте.

Пропагандиста "Краба" ликвидировали в Белгороде

Событие произошло 15 сентября. На Коробова напали и ударили по голове, из-за чего он получил тяжелые травмы и умер на тротуаре.

По имеющейся в ГУР МО Украины информации, 15 сентября 2024 года, в городе Белгород сломали череп российскому пропагандисту Коробову Александру Александровичу по прозвищу «Краб» — от нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа скончался. Поделиться

"Краба" ликвидировали, ГУР сообщает подробности

Убитый восхвалял военных преступников в эфирах прокремлевского телеканала «Россия 1». Он также создавал информационные продукты для канала минобороны РФ «Звезда».

В последние годы «Краб» постоянно проживал в Белгороде, но регулярно ездил в Москву по инструкции. Также снимал лживые сюжеты на оккупированных территориях Украины.

Пропагандист не только готовил материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.

Фото ликвидированного пропагандиста

Что известно о Коробове

Ликвидированный пропагандист родом из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края РФ.

"Краб" возглавлял пункт телеканала "Россия 1" в Белгороде, где и работал большую часть времени.

Коробов поддерживал войну против Украины и создавал материалы, которые героизировали представителей оккупационных войск. За это ему Путин неоднократно вручал награды.