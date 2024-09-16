В ГУР подтвердили ликвидацию российского пропагандиста «Краба»

Военному преступнику и пропагандисту телеканала "Россия" Александру "Крабу" Коробову проломили череп. От полученных травм погиб на месте.
Главные тезисы
- Пропагандист «Краб» был ликвидирован в Белгороде 15 сентября.
- Александр Коробов возглавлял пункт телеканала «Россия 1» и активно продвигал прокремлевское медиа, создавая лживые сюжеты о войне и героизируя оккупантов РФ.
- Убитый получал от Путина награды за пропаганду войны против Украины.
Пропагандиста "Краба" ликвидировали в Белгороде
Событие произошло 15 сентября. На Коробова напали и ударили по голове, из-за чего он получил тяжелые травмы и умер на тротуаре.
Убитый восхвалял военных преступников в эфирах прокремлевского телеканала «Россия 1». Он также создавал информационные продукты для канала минобороны РФ «Звезда».
В последние годы «Краб» постоянно проживал в Белгороде, но регулярно ездил в Москву по инструкции. Также снимал лживые сюжеты на оккупированных территориях Украины.
Пропагандист не только готовил материалы о войне, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против Украины.
Что известно о Коробове
Ликвидированный пропагандист родом из города Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края РФ.
"Краб" возглавлял пункт телеканала "Россия 1" в Белгороде, где и работал большую часть времени.
Коробов поддерживал войну против Украины и создавал материалы, которые героизировали представителей оккупационных войск. За это ему Путин неоднократно вручал награды.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-