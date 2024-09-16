У ГУР підтвердили ліквідацію російського пропагандиста «Краба» — відео

Воєнному злочинцю та пропагандисту телеканалу «Росія» Олександру «Крабу» Коробову проломили череп. Від отриманих травм він загинув на місці.

Пропагандиста «Краба» ліквідували у Бєлгороді

Подія сталась 15 вересня. На Коробова напали та вдарили чимось по голові, через що він отримав важкі травми та помер на тротуарі.

За наявною в ГУР МО України інформацією, 15 вересня 2024 року в місті Бєлгород зламали череп російському пропагандисту Коробову Олександру Олександровичу на прізвисько «Краб» — від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер. Поширити

“Краба” ліквідували, ГУР повідомляє подробиці

Вбитий вихваляв воєнних злочинців в ефірах прокремлівського телеканалу «Росія 1». Він також створював інформаційні продукти для каналу міноборони РФ «Звєзда».

Останні роки «Краб» постійно проживав у Бєлгороді, але регулярно їздив у Москву за інструкціями. Також знімав брехливі сюжети на окупованих територіях України.

Пропагандист не лише готував матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

Фото ліквідованого пропагандиста

Що відомо про Коробова

Ліквідований пропагандист родом з міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ.

«Краб» очолював пункт телеканалу «Росія 1» у Бєлгороді, де і працював більшу частину часу.

Коробов підтримував війну проти України та створював матеріали, які героїзували представників окупаційних військ. За це йому Путін неодноразово вручав нагороди.