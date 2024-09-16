У ГУР підтвердили ліквідацію російського пропагандиста «Краба» — відео

Воєнному злочинцю та пропагандисту телеканалу «Росія» Олександру «Крабу» Коробову проломили череп. Від отриманих травм він загинув на місці.
Головні тези:
- Пропагандиста «Краба» ліквідували у Бєлгороді 15 вересня.
- Олександр Коробов очолював пункт телеканалу «Росія 1» та активно просував прокремлівське медіа, створюючи брехливі сюжети про війну та героїзуючи окупантів РФ.
- Вбитий отримував від Путіна нагороди за пропаганду війни проти України.
Пропагандиста «Краба» ліквідували у Бєлгороді
Подія сталась 15 вересня. На Коробова напали та вдарили чимось по голові, через що він отримав важкі травми та помер на тротуарі.
Вбитий вихваляв воєнних злочинців в ефірах прокремлівського телеканалу «Росія 1». Він також створював інформаційні продукти для каналу міноборони РФ «Звєзда».
Останні роки «Краб» постійно проживав у Бєлгороді, але регулярно їздив у Москву за інструкціями. Також знімав брехливі сюжети на окупованих територіях України.
Пропагандист не лише готував матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.
Що відомо про Коробова
Ліквідований пропагандист родом з міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ.
«Краб» очолював пункт телеканалу «Росія 1» у Бєлгороді, де і працював більшу частину часу.
Коробов підтримував війну проти України та створював матеріали, які героїзували представників окупаційних військ. За це йому Путін неодноразово вручав нагороди.
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