В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский

Напомним, что в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс”.