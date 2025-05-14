В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердила, что 14 мая в Испании был задержан бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Украинским журналистам удалось узнать, что речь идет об Олеге Гладковском.
Главные тезисы
- Задержание касается дела по нанесению государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.
- Обвиняемый выехал из Украины еще 2 года назад.
Что известно о задержании Гладковского
Как сообщает САП, задержание произошло на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами.
Удалось поймать бывшего первого заместителя Секретаря СНБО, обвиняемого в деле САП и НАБУ относительно нанесения государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.
Сейчас обсуждаются пути экстрадиции Олега Гладковского в Украину.
Что важно понимать, еще 2 года назад Гладковский уехал из Украины.
В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.
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