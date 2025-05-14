В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский
Категория
Украина
Дата публикации

В Испании задержан экс-заместитель секретаря СНБО Гладковский

САП
Что известно о задержании Гладковского
Читати українською

Специализированная антикоррупционная прокуратура официально подтвердила, что 14 мая в Испании был задержан бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Украинским журналистам удалось узнать, что речь идет об Олеге Гладковском.

Главные тезисы

  • Задержание касается дела по нанесению государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.
  • Обвиняемый выехал из Украины еще 2 года назад.

Что известно о задержании Гладковского

Как сообщает САП, задержание произошло на территории Королевства Испания местными правоохранительными органами.

Удалось поймать бывшего первого заместителя Секретаря СНБО, обвиняемого в деле САП и НАБУ относительно нанесения государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

Сейчас обсуждаются пути экстрадиции Олега Гладковского в Украину.

Напомним, что в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие имеют долю собственности, а именно ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс”.

Что важно понимать, еще 2 года назад Гладковский уехал из Украины.

В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, — напоминает САП.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ раскрыло схему легализации Насировым взятки на сумму более 21 млн евро
НАБУ
Насиров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в истории Украины. СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии
СБУ
СБУ раскрыла результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабные обыски НАБУ привели к отстранению 6 должностных лиц НГУ
МВД Украины
Что происходит в НГУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?