В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського
Категорія
Україна
Дата публікації

В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

САП
Гладковський

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердила, що 14 травня в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Українським журналістам вдалося дізнатися, що йдеться про Олега Гладковського.

Головні тези:

  • Затримання стосується справи щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.
  • Обвинувачений втік з України ще 2 роки тому.

Що відомо про затримання Гладковського

Як повідомляє САП, затримання відбулося на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами.

Вдалося піймати колишнього першого заступника Секретаря РНБО, якого обвинувачують у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Станом на зараз обговорюються шляхи екстрадиції Олега Гладковського до України.

Нагадаємо, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.

Що важливо розуміти, ще 2 роки тому Гладковський виїхав з України.

У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, — нагадує САП.

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