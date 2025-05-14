В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердила, що 14 травня в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Українським журналістам вдалося дізнатися, що йдеться про Олега Гладковського.
Головні тези:
- Затримання стосується справи щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.
- Обвинувачений втік з України ще 2 роки тому.
Що відомо про затримання Гладковського
Як повідомляє САП, затримання відбулося на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами.
Вдалося піймати колишнього першого заступника Секретаря РНБО, якого обвинувачують у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.
Станом на зараз обговорюються шляхи екстрадиції Олега Гладковського до України.
Що важливо розуміти, ще 2 роки тому Гладковський виїхав з України.
У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.
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