В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердила, що 14 травня в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Українським журналістам вдалося дізнатися, що йдеться про Олега Гладковського.

Що відомо про затримання Гладковського

Як повідомляє САП, затримання відбулося на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами.

Вдалося піймати колишнього першого заступника Секретаря РНБО, якого обвинувачують у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Станом на зараз обговорюються шляхи екстрадиції Олега Гладковського до України.

Нагадаємо, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”. Поширити

Що важливо розуміти, ще 2 роки тому Гладковський виїхав з України.

У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.