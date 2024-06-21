В Южной Корее объяснили, от чего будет зависеть предоставление оружия Украине

Южная Корея определит объем поставок оружия в Украину в зависимости от позиции России по отношению к Северной Корее.

В Южной Корее объяснили, как будут поставлять оружие Украине

Объемы поставок оружия Украине Южная Корея будет определять в зависимости от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР. Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин.

Он подтвердил, что Сеул пересмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны.

Существуют разные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем, сказал чиновник. Поделиться

Среди рассматриваемых потенциальных вооружений — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине, сообщают источники издания в правительстве.

Однако в публичных заявлениях официальные лица Сеула сохраняют стратегическую неопределенность по поводу типов оружия, рассматриваемого как дипломатический шаг, чтобы использовать возможность давить на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну.

Что этому предшествовало

Сеул может изменить свою позицию по поставке вооружения Украине в свете нового оборонного пакта между Северной Кореей и Россией. Соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанное диктаторами КНДР и РФ, предусматривает "немедленную" взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон.

Это побудило Южную Корею к пересмотру своей политики по поводу косвенной поддержки Украины, которая до сих пор ограничивалась гуманитарной помощью и разведкой.