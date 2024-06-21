В Южной Корее объяснили, от чего будет зависеть предоставление оружия Украине

Южная Корея определит объем поставок оружия в Украину в зависимости от позиции России по отношению к Северной Корее.
Главные тезисы
- Южная Корея пересмотрит возможность поставки оружия в Украину в свете договора о взаимной обороне между Россией и Северной Кореей.
- Потенциальные вооружения, которые могут быть предоставлены Украине, включают 155-мм артиллерийские снаряды и системы противовоздушной обороны.
- Изменение политики по поставке вооружения может стать значительным шагом для Украины в борьбе с российской агрессией.
- Южная Корея, как ведущий производитель оружия, имеет потенциал предоставить Украине широкий спектр вооружений.
В Южной Корее объяснили, как будут поставлять оружие Украине
Объемы поставок оружия Украине Южная Корея будет определять в зависимости от того, как Россия будет сотрудничать с КНДР. Об этом заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин.
Он подтвердил, что Сеул пересмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали договор о взаимной обороне в случае войны.
Среди рассматриваемых потенциальных вооружений — 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны, которые нужны Украине, сообщают источники издания в правительстве.
Однако в публичных заявлениях официальные лица Сеула сохраняют стратегическую неопределенность по поводу типов оружия, рассматриваемого как дипломатический шаг, чтобы использовать возможность давить на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну.
Что этому предшествовало
Сеул может изменить свою позицию по поставке вооружения Украине в свете нового оборонного пакта между Северной Кореей и Россией. Соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанное диктаторами КНДР и РФ, предусматривает "немедленную" взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон.
Это побудило Южную Корею к пересмотру своей политики по поводу косвенной поддержки Украины, которая до сих пор ограничивалась гуманитарной помощью и разведкой.
Потенциальное изменение политики Сеула может стать значительным шагом для Украины, борющейся против российской агрессии с 2014 года. Южная Корея, как один из ведущих мировых производителей оружия, может предоставить Украине широкий спектр вооружений.
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