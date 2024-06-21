У Південній Кореї пояснили, від чого залежатиме надання зброї Україні

Південна Корея визначить обсяг постачання зброї в Україну залежно від позиції Росії щодо Північної Кореї.
Головні тези:
- Потенційні види озброєння для України включають 155-мм артилерійські снаряди та системи протиповітряної оборони.
- Угода між Північною Кореєю та Росією про взаємну оборону має вплинути на політику постачання зброї в Україну.
- Потенційний перегляд політики постачання озброєння може бути важливим кроком для України у боротьбі проти російської агресії.
- Південна Корея, як провідний виробник зброї, може надати Україні широкий спектр військових технологій.
В Південній Кореї пояснили, як постачатимуть зброю Україні
Обсяги постачання зброї Україні Південна Корея визначатиме залежно від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР. Про це заявив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин.
Він підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.
Серед потенційних озброєнь, які розглядаються, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні, повідомляють джерела видання в уряді.
Однак в публічних заявах офіційні особи Сеула зберігають стратегічну невизначеність щодо типів зброї, що розглядається як дипломатичний крок, щоб використати можливість тиснути на Москву, аби вона утрималася від передачі ключових військових технологій Пхеньяну.
Що цьому передувало
Сеул може змінити свою позицію щодо постачання озброєння Україні у світлі нового оборонного пакту між Північною Кореєю та Росією. Угода про "всеосяжне стратегічне партнерство", підписане диктаторами КНДР та РФ, передбачає "негайну" взаємодопомогу у разі агресії проти однієї зі сторін.
Це спонукало Південну Корею до перегляду своєї політики щодо непрямої підтримки України, яка досі обмежувалася гуманітарною допомогою та розвідкою.
Потенційна зміна політики Сеула може стати значним кроком для України, яка бореться проти російської агресії з 2014 року. Південна Корея як один із провідних світових виробників зброї може надати Україні широкий спектр озброєння.
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