У Південній Кореї пояснили, від чого залежатиме надання зброї Україні

В Південній Кореї пояснили, як постачатимуть зброю Україні

Обсяги постачання зброї Україні Південна Корея визначатиме залежно від того, як Росія співпрацюватиме з КНДР. Про це заявив радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин.

Він підтвердив, що Сеул перегляне можливість постачання зброї Україні після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали договір про взаємну оборону в разі війни.

Існують різні варіанти надання зброї, і наша позиція щодо останніх подій між Росією та Північною Кореєю залежить від того, як Росія підійде до ситуації в майбутньому, — сказав чиновник. Поширити

Серед потенційних озброєнь, які розглядаються, — 155-мм артилерійські снаряди, а також системи протиповітряної оборони, які потрібні Україні, повідомляють джерела видання в уряді.

Однак в публічних заявах офіційні особи Сеула зберігають стратегічну невизначеність щодо типів зброї, що розглядається як дипломатичний крок, щоб використати можливість тиснути на Москву, аби вона утрималася від передачі ключових військових технологій Пхеньяну.

Що цьому передувало

Сеул може змінити свою позицію щодо постачання озброєння Україні у світлі нового оборонного пакту між Північною Кореєю та Росією. Угода про "всеосяжне стратегічне партнерство", підписане диктаторами КНДР та РФ, передбачає "негайну" взаємодопомогу у разі агресії проти однієї зі сторін.

Це спонукало Південну Корею до перегляду своєї політики щодо непрямої підтримки України, яка досі обмежувалася гуманітарною допомогою та розвідкою.