В Камчатском крае РФ вспыхнул морской порт — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Камчатском крае РФ вспыхнул морской порт — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Россияне заявили о масштабном пожаре, вспыхнувшем в морском порту в Камчатском крае.

Что известно о новом пожаре на территории РФ

Как сообщают росСМИ, в Петропавловске-Камчатском ночью 8 мая вспыхнул морской порт.

Причины пожара не называются. Огонь охватил площадь в 2000 метров.

В МЧС РФ сообщили, что пожар охватил площадь на 5000 метров. В общей сложности огонь ликвидировали 56 специалистов и 15 единиц техники.

Пострадавших нет. В настоящее время порт работает в штатном режиме.

В России вспыхнула нефтебаза после атаки дронов 9 мая

Российские телеграмм-каналы начали активно распространять информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА.

Местные власти, в частности оперштаб Краснодарского края, официально подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке.

Впоследствии стало известно, что в Юровке Краснодарского края горела не одна нефтебаза, а две.

Они находятся примерно в 2 км друг от друга. Один БПЛА атаковал нефтебазу ООО «ЛУКойл», в результате один резервуар был поврежден, но пожар не случился.

Еще 7 БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Темп» — там хранят мазут. 3 цистерны сгорели в результате атаки.

Также 9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1 300 километров от линии фронта.

Как сообщили источники, эти операции принадлежат СБУ.

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