У Камчатському краї РФ спалахнув морський порт — відео

Росіяни заявили про масштабну пожежу, яка спалахнула в морському порту в Камчатському краї.

Що відомо про нову пожежу на терирії РФ

Як повідомляють росЗМІ, у Петропавловську-Камчатському вночі 8 травня спалахнув морський порт

Причин пожежі не називаються. Вогонь охопив площу 2000 метрів.

В МНС РФ повідомили, що пожежа охопила площу на 5 000 метрів. Загалом вогонь ліквідовували 56 фахівців та 15 одиниць техніки.

Постраждалих немає. Нині порт працює у штатному режимі.

У Росії спалахнула нафтобаза після атаки дронів 9 травня

Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

Місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

Згодом стало відомо, що в Юровкі Краснодарського краю горіла не одна нафтобаза, а дві.

Вони знаходяться приблизно в 2 км одна від одної. Один БПЛА атакував нафтобазу ООО «Лукойл», в результаті один резервуар був пошкоджений, але пожежа не сталась.

Ще 7 БПЛА атакували нафтобазу ООО «Темп» — там зберігають мазут. 3 цистерни згоріло внаслідок атаки.

Також 9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту.