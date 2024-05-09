У Камчатському краї РФ спалахнув морський порт — відео

Росіяни заявили про масштабну пожежу, яка спалахнула в морському порту в Камчатському краї.
Що відомо про нову пожежу на терирії РФ
Як повідомляють росЗМІ, у Петропавловську-Камчатському вночі 8 травня спалахнув морський порт
Причин пожежі не називаються. Вогонь охопив площу 2000 метрів.
В МНС РФ повідомили, що пожежа охопила площу на 5 000 метрів. Загалом вогонь ліквідовували 56 фахівців та 15 одиниць техніки.
Постраждалих немає. Нині порт працює у штатному режимі.
У Росії спалахнула нафтобаза після атаки дронів 9 травня
Російські телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.
Місцева влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, офіційно підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.
Згодом стало відомо, що в Юровкі Краснодарського краю горіла не одна нафтобаза, а дві.
Вони знаходяться приблизно в 2 км одна від одної. Один БПЛА атакував нафтобазу ООО «Лукойл», в результаті один резервуар був пошкоджений, але пожежа не сталась.
Ще 7 БПЛА атакували нафтобазу ООО «Темп» — там зберігають мазут. 3 цистерни згоріло внаслідок атаки.
Також 9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту.
Як згодом повідомили джерела, ці операції належать СБУ.
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