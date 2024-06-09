Самолет, выполнявший рейс из Канады во Францию, был вынужден вернуться в международный аэропорт Торонто Пирсон.

На борту самолета находились 389 пассажиров

В Канаде во время взлета загорелся Boeing-777 с почти 400 пассажирами на борту. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто.

В сети публикуют видео чрезвычайного происшествия. Как видно на кадрах, сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы двигатель лайнера начал искрыть, а затем вырвались языки огня, хвостовую часть охватило пламя.

Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 7, 2024

Самолет, выполнявший рейс во Францию и перевозивший около 400 пассажиров, был вынужден вернуться в международный аэропорт Торонто Пирсон из-за чрезвычайного происшествия. Он развернулся и совершил вынужденную посадку.

В авиакомпании сообщили, что никто из пассажиров не пострадал.

Пассажиры были пересажены на другой самолет позже в тот же вечер. На борту самолета Boeing-777 находились 389 пассажиров и 13 членов экипажа, — говорится в заявлении авиакомпании. Поделиться

Как отметили в авиакомпании, их пилоты — высококвалифицированные специалисты, хорошо обученные безопасно управлять такими инцидентами. В этом случае ситуация была быстро стабилизирована, в соответствии со стандартными процедурами и самолет совершил нормальную посадку.

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Как утверждают российские пропагандисты, на борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.

При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что борт кружился в небе около 40 минут.