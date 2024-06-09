Самолет, выполнявший рейс из Канады во Францию, был вынужден вернуться в международный аэропорт Торонто Пирсон.
Главные тезисы
- Самолет Boeing-777 совершил вынужденную посадку из-за пожара в хвостовой части.
- Инцидент произошел в аэропорту Торонто, где самолет вернулся из-за проблем с двигателем.
- Ни один пассажир не пострадал в результате пожара, все были пересажены на другой самолет.
- Авиакомпания Air Canada подтвердила квалификацию и профессионализм пилотов в управлении кризисными ситуациями.
На борту самолета находились 389 пассажиров
В Канаде во время взлета загорелся Boeing-777 с почти 400 пассажирами на борту. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто.
В сети публикуют видео чрезвычайного происшествия. Как видно на кадрах, сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы двигатель лайнера начал искрыть, а затем вырвались языки огня, хвостовую часть охватило пламя.
Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 7, 2024
Самолет, выполнявший рейс во Францию и перевозивший около 400 пассажиров, был вынужден вернуться в международный аэропорт Торонто Пирсон из-за чрезвычайного происшествия. Он развернулся и совершил вынужденную посадку.
В авиакомпании сообщили, что никто из пассажиров не пострадал.
Как отметили в авиакомпании, их пилоты — высококвалифицированные специалисты, хорошо обученные безопасно управлять такими инцидентами. В этом случае ситуация была быстро стабилизирована, в соответствии со стандартными процедурами и самолет совершил нормальную посадку.
Российский самолет с радиоактивным грузом чуть не разбился у резиденции Путина
Российские самолеты продолжают массово ломаться прямо в воздухе. Борт с радиоактивным грузом аварийно приземлился недалеко от одной из резиденций диктатора Владимира Путина.
Борт авиакомпании "ЮТэйр" выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву.
Как утверждают российские пропагандисты, на борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.
При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что борт кружился в небе около 40 минут.
По предварительным данным, посадка произошла без трагических инцидентов — в половине второго ночи самолет приземлился во "Внуково".
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