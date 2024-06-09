В Канаде загорелся Boeing-777 с пассажирами на борту
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Канаде загорелся Boeing-777 с пассажирами на борту

Boeing-777
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Источник:  online.ua

Самолет, выполнявший рейс из Канады во Францию, был вынужден вернуться в международный аэропорт Торонто Пирсон.

Главные тезисы

  • Самолет Boeing-777 совершил вынужденную посадку из-за пожара в хвостовой части.
  • Инцидент произошел в аэропорту Торонто, где самолет вернулся из-за проблем с двигателем.
  • Ни один пассажир не пострадал в результате пожара, все были пересажены на другой самолет.
  • Авиакомпания Air Canada подтвердила квалификацию и профессионализм пилотов в управлении кризисными ситуациями.

На борту самолета находились 389 пассажиров

В Канаде во время взлета загорелся Boeing-777 с почти 400 пассажирами на борту. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто.

В сети публикуют видео чрезвычайного происшествия. Как видно на кадрах, сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы двигатель лайнера начал искрыть, а затем вырвались языки огня, хвостовую часть охватило пламя.

Самолет, выполнявший рейс во Францию и перевозивший около 400 пассажиров, был вынужден вернуться в международный аэропорт Торонто Пирсон из-за чрезвычайного происшествия. Он развернулся и совершил вынужденную посадку.

В авиакомпании сообщили, что никто из пассажиров не пострадал.

Пассажиры были пересажены на другой самолет позже в тот же вечер. На борту самолета Boeing-777 находились 389 пассажиров и 13 членов экипажа, — говорится в заявлении авиакомпании.

Как отметили в авиакомпании, их пилоты — высококвалифицированные специалисты, хорошо обученные безопасно управлять такими инцидентами. В этом случае ситуация была быстро стабилизирована, в соответствии со стандартными процедурами и самолет совершил нормальную посадку.

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Как утверждают российские пропагандисты, на борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.

При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что борт кружился в небе около 40 минут.

По предварительным данным, посадка произошла без трагических инцидентов — в половине второго ночи самолет приземлился во "Внуково".

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