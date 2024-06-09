У Канаді загорівся Boeing-777 з пасажирами на борту — відео
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У Канаді загорівся Boeing-777 з пасажирами на борту — відео

Boeing-777
Джерело:  online.ua

Літак, який виконував рейс з Канади до Франції, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Торонто Пірсон.

Головні тези:

  • Літак Boeing-777 здійснив вимушену посадку через пожежу у хвостовій частині.
  • Інцидент стався в аеропорту Торонто, де літак повернувся через проблеми з двигуном.
  • Жоден пасажир не постраждав у результаті пожежі, всі були пересаджені на інший літак.
  • Авіакомпанія Air Canada підтвердила кваліфікацію та професіоналізм пілотів у керуванні кризовими ситуаціями.

На борту літака перебувало 389 пасажирів

У Канаді під час злету загорівся Boeing-777 із майже 400 пасажирами на борту. Інцидент стався з літаком авіакомпанії Air Canada в аеропорту Торонто.

У мережі публікують відео надзвичайної події. Як видно на кадрах, одразу після відриву від злітно-посадкової смуги двигун лайнера почав іскрити, а потім звідти вирвалися язики вогню, хвостову частину охопило полум’я.

Літак, який виконував рейс до Франції та перевозив близько 400 пасажирів, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Торонто Пірсон через надзвичайну подію. Він розвернувся і здійснив вимушену посадку.

В авіакомпанії повідомили, що ніхто з пасажирів не постраждав.

Пасажири були пересаджені на інший літак пізніше того ж вечора. На борту літака Boeing-777 перебувало 389 пасажирів і 13 членів екіпажу , — сказано у заяві авіакомпанії.

Як зазначили в авіакомпанії, їх пілоти — висококваліфіковані фахівці, які добре навчені безпечно управляти такими інцидентами. В цьому випадку ситуація була швидко стабілізована, відповідно до стандартних процедур і літак здійснив нормальну посадку.

Російський літак з радіоактивним вантажем ледь не розбився біля резиденції Путіна

Російські літаки продовжують масово ламатися просто в повітрі. Борт із радіоактивним вантажем аварійно приземлився неподалік однієї з резиденцій диктатора Володимира Путіна.

Борт авіакомпанії "ЮТейр" виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви.

Як стверджують російські пропагандисти, на борту, крім небезпечних речовин, знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що борт кружляв у небі близько 40 хвилин.

За попередніми даними, посадка відбулася без трагічних інцидентів – о пів на другу ночі літак приземлився у "Внуково".

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