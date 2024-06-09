Літак, який виконував рейс з Канади до Франції, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Торонто Пірсон.

На борту літака перебувало 389 пасажирів

У Канаді під час злету загорівся Boeing-777 із майже 400 пасажирами на борту. Інцидент стався з літаком авіакомпанії Air Canada в аеропорту Торонто.

У мережі публікують відео надзвичайної події. Як видно на кадрах, одразу після відриву від злітно-посадкової смуги двигун лайнера почав іскрити, а потім звідти вирвалися язики вогню, хвостову частину охопило полум’я.

Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 7, 2024

Літак, який виконував рейс до Франції та перевозив близько 400 пасажирів, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Торонто Пірсон через надзвичайну подію. Він розвернувся і здійснив вимушену посадку.

В авіакомпанії повідомили, що ніхто з пасажирів не постраждав.

Пасажири були пересаджені на інший літак пізніше того ж вечора. На борту літака Boeing-777 перебувало 389 пасажирів і 13 членів екіпажу , — сказано у заяві авіакомпанії. Поширити

Як зазначили в авіакомпанії, їх пілоти — висококваліфіковані фахівці, які добре навчені безпечно управляти такими інцидентами. В цьому випадку ситуація була швидко стабілізована, відповідно до стандартних процедур і літак здійснив нормальну посадку.

Російський літак з радіоактивним вантажем ледь не розбився біля резиденції Путіна

Російські літаки продовжують масово ламатися просто в повітрі. Борт із радіоактивним вантажем аварійно приземлився неподалік однієї з резиденцій диктатора Володимира Путіна.

Борт авіакомпанії "ЮТейр" виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви.

Як стверджують російські пропагандисти, на борту, крім небезпечних речовин, знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що борт кружляв у небі близько 40 хвилин.