В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим из-за атаки РФ

В Киеве 9 июля объявили днем траура

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, 9 июля в столице будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях.

Власти рекомендуют приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Также в течение дня будут запрещены развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции просят изменить сетку вещания в День траура.

В Киеве по состоянию на данный момент погибли 22 человека и почти сотня пострадали. Тем временем в ГСЧС пишут о 21 погибшем из-за атаки по Днепровскому, Шевченковскому и Соломенскому районам столицы.

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.

В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101 .

Также в Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека . Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.