В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим из-за атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим из-за атаки РФ

Виталий Кличко
В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим из-за атаки РФ
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Киевские городские власти объявили 9 июля Днем траура в столице из-за российской ракетной атаки, унесшей жизни десятков человек.

Главные тезисы

  • 9 июля в Киеве объявлен днем траура из-за российской ракетной атаки, в результате которой погибли десятки людей.
  • Под ударами российских ракет был не только Киев, но и другие украинские города, включая Кривой Рог и Днепр.
  • В результате атаки здания детской больницы и предприятий пострадали, погибли десятки людей, в том числе медики.
  • СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101.

В Киеве 9 июля объявили днем траура

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, 9 июля в столице будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях.

Власти рекомендуют приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Также в течение дня будут запрещены развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции просят изменить сетку вещания в День траура.

В Киеве по состоянию на данный момент погибли 22 человека и почти сотня пострадали. Тем временем в ГСЧС пишут о 21 погибшем из-за атаки по Днепровскому, Шевченковскому и Соломенскому районам столицы.

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.

В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» в Киеве ракетой Х-101 .

Также в Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека . Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.

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