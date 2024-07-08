У Києві 9 липня оголосили днем жалоби за загиблими через атаку РФ

Київська міська влада оголосила 9 липня Днем жалоби у столиці через російську ракетну атаку, яка забрала життя десятків людей.

У Києві 9 липня оголосили днем жалоби

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, 9 липня у столиці будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях.

Влада рекомендує приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Також протягом дня будуть заборонені будь-які розважальні заходи. Телеканали й радіостанції просять змінити сітку мовлення на День жалоби.

У Києві станом на зараз загинули 22 людей і майже сотня постраждали. Тим часом у ДСНС пишуть про 21 загиблого через атаку по Дніпровському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також у Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.