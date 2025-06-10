В Киеве погибла женщина в результате атаки РФ

По состоянию на 13:25 известно о по меньшей мере одной погибшей гражданской в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 10 июня.

Число жертв снова возросло

О ситуации в столице после российских ударов рассказали глава КМВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, Виталий Кличко подтвердил, что всего из-за российского удара пострадали 6 человек.

В стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно, — отметил мэр Киева. Поделиться

Также известно, что взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Что важно понимать, в целом ночь на 10 июня (с 20.00 9 июня) противник атаковал 322 средствами воздушного нападения:

315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами;

2 баллистическими ракетами KN-23;

5 крылатыми ракетами Искандер-К.

Силы ПВО обезвредили 284 целей во время воздушного нападения РФ.