В Киеве погибла женщина в результате атаки РФ

По состоянию на 13:25 известно о по меньшей мере одной погибшей гражданской в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 10 июня.
Главные тезисы
- Мэр Киева сообщил, что еще 6 человек получили ранения.
- Среди последствий атаки – повреждение Софийского собора и нанесение ущерба другим объектам в городе.
Число жертв снова возросло
О ситуации в столице после российских ударов рассказали глава КМВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.
Кроме того, Виталий Кличко подтвердил, что всего из-за российского удара пострадали 6 человек.
Также известно, что взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Что важно понимать, в целом ночь на 10 июня (с 20.00 9 июня) противник атаковал 322 средствами воздушного нападения:
315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами;
2 баллистическими ракетами KN-23;
5 крылатыми ракетами Искандер-К.
Силы ПВО обезвредили 284 целей во время воздушного нападения РФ.
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