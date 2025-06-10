В Киеве погибла женщина в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве погибла женщина в результате атаки РФ

Виталий Кличко
Число жертв снова возросло
Читати українською

По состоянию на 13:25 известно о по меньшей мере одной погибшей гражданской в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 10 июня.

Главные тезисы

  • Мэр Киева сообщил, что еще 6 человек получили ранения.
  • Среди последствий атаки – повреждение Софийского собора и нанесение ущерба другим объектам в городе.

Число жертв снова возросло

О ситуации в столице после российских ударов рассказали глава КМВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе, — сказано в сообщении.

Кроме того, Виталий Кличко подтвердил, что всего из-за российского удара пострадали 6 человек.

В стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно, — отметил мэр Киева.

Также известно, что взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Что важно понимать, в целом ночь на 10 июня (с 20.00 9 июня) противник атаковал 322 средствами воздушного нападения:

  • 315 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами;

  • 2 баллистическими ракетами KN-23;

  • 5 крылатыми ракетами Искандер-К.

Силы ПВО обезвредили 284 целей во время воздушного нападения РФ.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Глава германской разведки предупредил о новом плане Путина
Чего дальше ждать от Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия повредила Софийский собор и Одесскую киностудию — фото
Россия уничтожает культурное наследие Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я этого не разрешал". Зеленский публично обратился к Орбану
Зеленский возмущен действиями Орбана

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?