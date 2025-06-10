У Києві загинула жінка внаслідок атаки РФ

Станом на 13:25 відомо про щонайменше одну загиблу цивільну внаслідок російського комбінованого удару по Києву уночі 10 червня.
Головні тези:
- Мер Києва повідомив, що ще 6 людей отримали поранення.
- Серед наслідків атаки - пошкодження Софійського собору та нанесення шкоди іншим об'єктам в місті.
Кількість жертв знову зросла
Про ситуацію у столиці після російських ударів розповіли голова КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.
Окрім того, Віталій Кличко підтвердив, що загалом через російський удар постраждали 6 осіб.
Також відомо, що вибуховою хвилею було пошкоджено Софійський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Що важливо розуміти, загалом ніч на 10 червня (із 20.00 9 червня) противник атакував 322-ма засобами повітряного нападу:
315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами;
2 балістичними ракетами KN-23;
5 крилатими ракетами Іскандер-К.
Сили ППО знешкодили 284 цілі під час повітряного нападу РФ.
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