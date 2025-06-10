У Києві загинула жінка внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві загинула жінка внаслідок атаки РФ

Віталій Кличко
Кількість жертв знову зросла

Станом на 13:25 відомо про щонайменше одну загиблу цивільну внаслідок російського комбінованого удару по Києву уночі 10 червня.

Головні тези:

  • Мер Києва повідомив, що ще 6 людей отримали поранення.
  • Серед наслідків атаки - пошкодження Софійського собору та нанесення шкоди іншим об'єктам в місті.

Кількість жертв знову зросла

Про ситуацію у столиці після російських ударів розповіли голова КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, Віталій Кличко підтвердив, що загалом через російський удар постраждали 6 осіб.

У стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно, — наголосив мер Києва.

Також відомо, що вибуховою хвилею було пошкоджено Софійський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Що важливо розуміти, загалом ніч на 10 червня (із 20.00 9 червня) противник атакував 322-ма засобами повітряного нападу:

  • 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами;

  • 2 балістичними ракетами KN-23;

  • 5 крилатими ракетами Іскандер-К.

Сили ППО знешкодили 284 цілі під час повітряного нападу РФ.

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Категорія
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