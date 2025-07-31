В Киеве резко возросло количество раненых в результате удара РФ

Россия атаковала Киев крылатыми ракетами "Искандер" и сотнями дронов. По состоянию на 13.00 известно о 124 пострадавших и 8 погибших.
Главные тезисы
- Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами, что привело к возрастанию числа раненых и погибших.
- На данный момент зафиксировано 124 раненых и 8 погибших в результате атаки на столицу Украины.
- Жители Киева получают необходимую медицинскую помощь, спасательная операция продолжается при участии служб и волонтеров.
В Киеве уже более 120 раненых в результате атаки РФ
Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.
По обновленным данным, пострадавшими от ночной атаки россиян стали 124 человека. Раненые получают необходимую помощь. Спасательная операция продолжается.
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