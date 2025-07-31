У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок удару РФ

Київ
Джерело:  online.ua

Росія атакувала Київ крилатими ракетами “Іскандер” і сотнями дронів. Станом на 13.00 відомо про 124 постраждалих та 8 загиблих.

Головні тези:

  • Російська атака на Київ призвела до 124 поранених і 8 загиблих.
  • Поранені жителі міста отримують необхідну медичну допомогу.
  • У рятувальній операції беруть участь служби та волонтери для надання допомоги постраждалим.

У Києві вже понад 120 поранених внаслідок атаки РФ

З-під завалів знищеного російською ракетою під’їзду будинку у Святошинському районі витягли загиблого.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву — 8.

За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває.

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