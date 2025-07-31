У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок удару РФ

Росія атакувала Київ крилатими ракетами “Іскандер” і сотнями дронів. Станом на 13.00 відомо про 124 постраждалих та 8 загиблих.
Головні тези:
- Російська атака на Київ призвела до 124 поранених і 8 загиблих.
- Поранені жителі міста отримують необхідну медичну допомогу.
- У рятувальній операції беруть участь служби та волонтери для надання допомоги постраждалим.
У Києві вже понад 120 поранених внаслідок атаки РФ
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.
За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває.
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