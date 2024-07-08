В Киеве российская ракета попала в многоквартирный дом — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве российская ракета попала в многоквартирный дом — видео

Виталий Кличко
В Киеве российская ракета попала в многоквартирный дом
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В результате российского ракетного удара попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Главные тезисы

  • В результате ракетного удара России в Киеве попала ракета в жилой дом в Шевченковском районе.
  • В городе зафиксированы семь погибших и повреждения в разных районах от обломков.
  • Детская больница «Охматдет» в Киеве была разрушена российским ударом, что вызвало угрозу для раненых и заблокированных под завалами.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрушительном ударе РФ по одной из наиболее важных детских больниц в Украине и Европе.
  • Мэр Киева Виталий Кличко координирует эвакуацию жителей и перевод детей из разрушенной больницы в другие медучреждения.

В Киеве есть попадание в жилой дом

Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жителей, — пишет городской голова Виталий Кличко.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Киеву по меньшей мере семеро погибших. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Россия разрушила отделение детской больницы "Охматдет" в Киеве

Так выглядит больница «Охматдет» после российской атаки 8 июля на Киев. Предварительно, поврежденное токсикологическое отделение медучреждения, ранены, передает корреспондент "Общественного" со ссылкой на врач медучреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушительном ударе РФ по крупнейшей детской больнице Украины.

Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА. «Охматдет» спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди, — сказал Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что детей из разрушенной Россией больницы переводят в другие медучреждения города.

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