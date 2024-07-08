В Киеве российская ракета попала в многоквартирный дом — видео

В результате российского ракетного удара попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара России в Киеве попала ракета в жилой дом в Шевченковском районе.
- В городе зафиксированы семь погибших и повреждения в разных районах от обломков.
- Детская больница «Охматдет» в Киеве была разрушена российским ударом, что вызвало угрозу для раненых и заблокированных под завалами.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрушительном ударе РФ по одной из наиболее важных детских больниц в Украине и Европе.
- Мэр Киева Виталий Кличко координирует эвакуацию жителей и перевод детей из разрушенной больницы в другие медучреждения.
В Киеве есть попадание в жилой дом
Как сообщалось, в результате ракетного удара по Киеву по меньшей мере семеро погибших. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Россия разрушила отделение детской больницы "Охматдет" в Киеве
Так выглядит больница «Охматдет» после российской атаки 8 июля на Киев. Предварительно, поврежденное токсикологическое отделение медучреждения, ранены, передает корреспондент "Общественного" со ссылкой на врач медучреждения.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушительном ударе РФ по крупнейшей детской больнице Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что детей из разрушенной Россией больницы переводят в другие медучреждения города.
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