У Києві російська ракета влучила в багатоквартирний дім — відео

У результаті російського ракетного удару є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві є влучання у житловий будинок

Є влучання в житловий будинок в Шевченківському районі. Пошкоджені під’їзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців, — пише міський голова Віталій Кличко. Поширити

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше семеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Росія зруйнувала відділення дитячої лікарні “Охматдит” у Києві

Такий вигляд має лікарня «Охматдит» після російської атаки 8 липня на Київ. Попередньо, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені, передає кореспондентка “Суспільного”з посиланням на лікарку медзакладу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про руйнівний удар РФ по найбільшій дитячій лікарні України.

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди, — сказав Зеленський. Поширити

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дітей зі зруйнованої Росією лікарні переводять у інші медзакладі міста.