У Києві російська ракета влучила в багатоквартирний дім — відео

У результаті російського ракетного удару є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару Росії в Києві влучила ракета в житловий будинок у Шевченківському районі.
- В місті зафіксовано семеро загиблих та пошкодження в різних районах від уламків.
- Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві була зруйнована російським ударом, що викликало загрозу для поранених та заблокованих під завалами.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про руйнівний удар РФ по одній з найбільш важливих дитячих лікарень в Україні та Європі.
- Мер Києва Віталій Кличко координує евакуацію мешканців та переведення дітей зі зруйнованої лікарні в інші медзаклади.
У Києві є влучання у житловий будинок
Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше семеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Росія зруйнувала відділення дитячої лікарні “Охматдит” у Києві
Такий вигляд має лікарня «Охматдит» після російської атаки 8 липня на Київ. Попередньо, пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені, передає кореспондентка “Суспільного”з посиланням на лікарку медзакладу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про руйнівний удар РФ по найбільшій дитячій лікарні України.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дітей зі зруйнованої Росією лікарні переводять у інші медзакладі міста.
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