В Киеве российская ракета уничтожила трансформаторную подстанцию

В Киеве была уничтожена трансформаторная подстанция в результате ночной атаки РФ. Также повреждены электросети.

В Киеве обломки ракеты РФ уничтожили трансформаторную подстанцию

Как отмечается, обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы.

В 8:10 энергетикам удалось заживить большинство домов по резервным источникам.

По состоянию на 8.45 в Киеве без света оставалось около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. До конца дня в ДТЭК обещают вернуть электроснабжение.

Напомним, 31 мая россияне выпустили по Киеву крылатую ракету "Искандер-К". Ее сбили, в столице упали обломки. В результате атаки возник пожар, был поврежден ряд объектов — СТО, автомойка, автомобили и склад.

Россия атаковала Украину 31 мая

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 31 мая 2024 года враг совершил новую атаку на Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской обл. — РФ.

Кроме того, отмечается, что по украинской столице россияне пытались ударить крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области — РФ.

Также были осуществлены пуски четырех ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из находящегося в стране-агрессорке района Ейска.

Благодаря боевой работе зенитных ракетных подразделений и расчетам мобильных огневых групп были ликвидированы четыре «шахеда» в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета «Искандер-К» в Киевской области.

Также оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300. Там разрушена пятиэтажка, повреждены другие дома и предприятие.