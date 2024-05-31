У Києві російська ракета знищила трансформаторну підстанцію
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві російська ракета знищила трансформаторну підстанцію

ДТЕК
обстріл

У Києві була знищена трансформаторна підстанція внаслідок нічної атаки РФ. Також пошкоджені електромережі.

У Києві уламки ракети РФ знищили трансформаторну підстанцію

Як зазначається, уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці.

О 8:10 енергетикам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.

Станом на 8:45 у Києві без світла залишалося близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня у ДТЕК обіцяють повернути електропостання.

Нагадаємо, 31 травня росіяни випустили по Києву крилату ракету "Іскандер-К". Її збили, у столиці упали уламки. Внаслідок атаки виникла пожежа, була пошкоджена низка об'єктів — СТО, автомийка, автівки та склад.

Росія атакувала Україну 31 травня

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 травня 2024 року ворог здійснив нову атаку на Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської обл. — РФ.

Окрім того, наголошується, що по українській столиці росіяни намагалися вдарити крилатою ракетою «Іскандер-К» із Курської області — РФ.

Також було здійснено пуски чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Єйська, що знаходиться в країні-агресорці.

Завдяки бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів та розрахункам мобільних вогневих груп було ліквідовано чотири «шахеди» у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині.

Також окупанти атакували Харків ракетами С-300. Там зруйнована п'ятиповерхівка, пошкоджені інші будинки та підприємство.

Внаслідок атаки у Харкові загинули п'ять осіб. Відомо про щонайменше 25 постраждалих.

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