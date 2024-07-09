В Киеве снова возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве снова возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ

КГВА
В Киеве снова возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ
Читати українською

По состоянию на 17:00 9 июля уже известно о 33 погибших от ракетного удара российских оккупантов по Киеву 8 июля.

Главные тезисы

  • По состоянию на 17:00 9 июля число погибших от ракетного удара РФ в Киеве увеличилось до 33 человек.
  • Российская армия атаковала несколько населенных пунктов Украины, включая столицу и другие области, причинив значительный ущерб гражданским объектам.
  • Городские власти объявили День траура в столице после террористической атаки России, которая повлекла за собой гибель множества людей и разрушения зданий.
  • В результате ракетной атаки по Киеву пострадали не только жилые дома, но и медицинские учреждения, что привело к гибели медицинского персонала.

Возросло количество жертв в результате атаки РФ по Киеву

Как отмечается, уже известно о 33 погибших.

По состоянию на 15.30 9 июля было известно, что 32 человека погибли, еще 120 пострадали, 11 человек спасены.

Ранее спасатели извлекли тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в 13:00 в ГСЧС сообщили, что получили тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве до сих пор было 32.

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.

  • В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).

  • В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд — погибли 7 человек (из них 3 детей). На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.

  • В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" — погибли 7 человек.

  • В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS — погибли 9 человек.

По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек — в Днепре.

В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим из-за атаки РФ
Виталий Кличко
В Киеве 9 июля объявили днем траура по погибшим из-за атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированный ракетный удар РФ по Киеву — увеличилось количество погибших и раненых
Охматдет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетная атака РФ по Украине 8 июля. Зеленский назвал количество погибших и раненых
Владимир Зеленский
Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?