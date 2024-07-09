В Киеве снова возросло число погибших в результате ракетной атаки РФ

По состоянию на 17:00 9 июля уже известно о 33 погибших от ракетного удара российских оккупантов по Киеву 8 июля.
Главные тезисы
- По состоянию на 17:00 9 июля число погибших от ракетного удара РФ в Киеве увеличилось до 33 человек.
- Российская армия атаковала несколько населенных пунктов Украины, включая столицу и другие области, причинив значительный ущерб гражданским объектам.
- Городские власти объявили День траура в столице после террористической атаки России, которая повлекла за собой гибель множества людей и разрушения зданий.
- В результате ракетной атаки по Киеву пострадали не только жилые дома, но и медицинские учреждения, что привело к гибели медицинского персонала.
Возросло количество жертв в результате атаки РФ по Киеву
Как отмечается, уже известно о 33 погибших.
По состоянию на 15.30 9 июля было известно, что 32 человека погибли, еще 120 пострадали, 11 человек спасены.
Ранее спасатели извлекли тела еще 3 женщин из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева, в 13:00 в ГСЧС сообщили, что получили тело еще одного человека, поэтому жертв на этой локации уже 12, а всего в Киеве до сих пор было 32.
Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля
8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.
Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.
В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.
В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).
В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд — погибли 7 человек (из них 3 детей). На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.
В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" — погибли 7 человек.
В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS — погибли 9 человек.
По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек — в Днепре.
В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
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