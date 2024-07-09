У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

КМВА
У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Станом на 17:00 9 липня вже відомо про 33-х загиблих від ракетного удару російських окупантів по Києву 8 липня.

Головні тези:

  • Унаслідок ракетної атаки російських окупантів по Києву 8 липня загинуло 33 людини, ще 120 постраждали.
  • РФ завдала масованого удару по об'єктах у Києві та інших регіонах, внаслідок чого пошкодила близько 100 цивільних об'єктів.
  • Міська влада Києва оголосила День жалоби, а Президент України відзначив, що у лікарнях перебувають 64 особи.

Зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ по Києву

Як зазначається, наразі вже відомо про 33 загиблих.

Станом на 15:30 9 липня було відомо, що 32 людини загинули, ще 120 постраждали, 11 осіб врятовано.

Раніше рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві дотепер було 32.

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня 

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

  • В Охматдиті загинуло 2 дорослих (одна з них лікарка).

  • В одному з будинків у Шевченківському районі у результаті удару зруйнований цілий під’їзд − загинуло 7 осіб (з них 3 дітей). На промисловому об’єкті у Шевченківсьоиу районі загинуло 2 особи.

  • У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно" − загинули 7 людей.

  • У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки ADONIS − загинуло 9 осіб.   

За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.

У лікарнях Кривого Рогу станом на ранок 9 липня знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.

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