У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Станом на 17:00 9 липня вже відомо про 33-х загиблих від ракетного удару російських окупантів по Києву 8 липня.

Зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ по Києву

Як зазначається, наразі вже відомо про 33 загиблих.

Станом на 15:30 9 липня було відомо, що 32 людини загинули, ще 120 постраждали, 11 осіб врятовано.

Раніше рятувальники дістали тіла ще 3 жінок з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва, о 13:00 у ДСНС повідомили, що дістали тіло ще однієї людини, тож жертв на цій локації уже 12, а загалом у Києві дотепер було 32.

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

В Охматдиті загинуло 2 дорослих (одна з них лікарка).

В одному з будинків у Шевченківському районі у результаті удару зруйнований цілий під’їзд − загинуло 7 осіб (з них 3 дітей). На промисловому об’єкті у Шевченківсьоиу районі загинуло 2 особи.

У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно" − загинули 7 людей.

У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки ADONIS − загинуло 9 осіб.

За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.