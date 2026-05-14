В Киеве спасатели извлекли еще два тела из-под завалов многоэтажки

В Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки 14 мая возросло до семи человек.

Число погибших в результате попадания в многоквартирный дом в Дарницком районе возросло до семи человек. Идут поисково-спасательные работы на месте разрушения жилого дома.

За последний час спасатели деблокировали тела еще двух человек, поэтому число погибших в настоящее время составляет семеро, из них один ребенок.

От ГСЧС на месте работ привлечены более 170 чрезвычайных работников и более 50 единиц техники, в том числе инженерной для разбора завалов.

Психологи ГСЧС и Нацпола работают с людьми, нуждающимися в психологической помощи.

Кинологические расчеты обследовали 2 тыс. 300 кв. м. территории. Вывезено 400 кубометров обломков строительных конструкций.

В Киеве 15 мая объявили днем траура по погибшим в результате массированной комбинированной атаки россиян 14 мая.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 15 мая в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Как отметил Кличко, разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе продолжается.