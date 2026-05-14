В Киеве спасатели извлекли еще два тела из-под завалов многоэтажки

В Киеве количество погибших в результате массированной российской атаки 14 мая возросло до семи человек.
Главные тезисы
- Число погибших в Киеве в результате массированной атаки России 14 мая увеличилось до семи человек, включая ребенка.
- Спасатели продолжают поиск и спасение людей из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе, уже извлечены два тела.
Россия убила в Киеве 14 мая 7 человек
Число погибших в результате попадания в многоквартирный дом в Дарницком районе возросло до семи человек. Идут поисково-спасательные работы на месте разрушения жилого дома.
От ГСЧС на месте работ привлечены более 170 чрезвычайных работников и более 50 единиц техники, в том числе инженерной для разбора завалов.
Психологи ГСЧС и Нацпола работают с людьми, нуждающимися в психологической помощи.
Кинологические расчеты обследовали 2 тыс. 300 кв. м. территории. Вывезено 400 кубометров обломков строительных конструкций.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 15 мая в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.
Как отметил Кличко, разбор завалов в поврежденном доме в Дарницком районе продолжается.
