У Києві рятувальники дістали ще два тіла з-під завалів багатоповерхівки

Росія вбила у Києві 14 травня 7 людей

Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Дарницькому районі зросла до сімох людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку.

За останню годину рятувальники деблокували тіла ще двох людей, тож кількість загиблих наразі становить семеро, з них одна дитина.

Від ДСНС на місці робіт залучені понад 170 надзвичайників та більше 50 одиниць техніки, зокрема інженерної для розбору завалів.

Психологи ДСНС та Нацполу працюють із людьми, котрі потребують психологічної допомоги.

Кінологічні розрахунки обстежили 2 тис. 300 кв. м. території. Вивезено 400 кубометрів уламків будівельних конструкцій.

У Києві 15 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої комбінованої атаки росіян 14 травня.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 15 травня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Як зазначив Кличко, розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває.