В Киеве ведены аварийные отключения электроэнергии
КГГА
Около 12.00 Киевская городская государственная администрация официально объявила, что столице Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время энергетики проводят восстановительные работы.

Главные тезисы

  • Около 12:30 в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
  • В левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения.

По команде НЭК Укрэнерго в городе введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта, — сказано в официальном заявлении КГГА.

Кроме того, указано, что сейчас энергетики проводят восстановительные работы.

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах столицы.

На этом фоне КП "Киевпасстранс" приняло решение о запуске дублирующих автобусных маршрутов.

В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул. Старовокзальная — Кольцевая дорога".

КГГА обращает внимание киевлян на то, что метрополитен сейчас работает без изменений.

Следует отметить, что в 12:30 Министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

В левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы возвращаются к графикам отключений.

Спасибо нашим героям энергетикам, которые возвращают свет и тепло в дома украинцев! Спасибо потребителям за терпение и понимание всей сложности ситуации! Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

