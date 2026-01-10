У Києві ведено аварійні відключення електроенергії
У Києві ведено аварійні відключення електроенергії

КМДА
Що відомо про ситуацію в Києві
Read in English

Близько 12:00 Київська міська державна адміністрація офіційно оголосила, що столиці України введено аварійні відключення електроенергії. Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Головні тези:

  • Близько 12:30 у Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.
  • На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. 

Що відомо про ситуацію в Києві

За командою НЕК Укренерго в місті введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту, — йдеться в офіційній заяві КМДА.

Окрім того, наголошується, що наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці

На цьому тлі КП “Київпастранс” ухвалило рішення про запуск дублюючих автобусних маршрутів.

Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т “вул.Старовокзальна — Кільцева дорога”.

КМДА звертає увагу киян на те, що метрополітен наразі працює без змін.

Варто зазначити, що о 12:30 Міністерство енергетики України повідомило, що в Києві та на Київщині вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів повертаються до графіків відключень.

Дякуємо нашим героям енергетикам, що повертають світло та тепло в оселі українців! Дякуємо споживачам за терпіння та розуміння усієї складності ситуації! Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією.

