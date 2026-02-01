В Киеве вернули тепло более чем в 1500 многоэтажек

Мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 киевских многоэтажек.
Главные тезисы
- В городе остаются без тепла 1000 домов.
- В Киеве удалось восстановить водоснабжение во всех районах.
Ситуация в Киеве — последние подробности
По словам городского головы, по состоянию на утро 1 февраля без теплоснабжения остаются 1000 домов.
Виталий Кличко добавил, что коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян.
Также поздно ночью 31 января стало известно, что во всех районах столицы удалось возобновить водоснабжение.
Как уже упоминалось ранее, утром в тот же день в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.
Движение метро было остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена могли работать только как укрытие (на резервном питании станций).
Более того, указано, что авария привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города.
