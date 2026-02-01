В Киеве вернули тепло более чем в 1500 многоэтажек

Мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что за минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 киевских многоэтажек.

Ситуация в Киеве — последние подробности

За минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Виталий Кличко Мэр Киева

По словам городского головы, по состоянию на утро 1 февраля без теплоснабжения остаются 1000 домов.

Виталий Кличко добавил, что коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян.

Также поздно ночью 31 января стало известно, что во всех районах столицы удалось возобновить водоснабжение.

Как уже упоминалось ранее, утром в тот же день в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения.

Движение метро было остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена могли работать только как укрытие (на резервном питании станций).