У Києві повернули тепло в понад 1500 багатоповерхівок

Мер столиці Віталій Кличко офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі до теплопостачання підключили ще понад 1500 київських багатоповерхівок.
Головні тези:
- У місті залишаються без тепла 1000 будинків.
- У Києві вдалося відновити водопостачання у всіх районах.
Ситуація в Києві — останні подробиці
За словами міського голови, станом на ранок 1 лютого без теплопостачання залишаються 1000 будинків.
Віталій Кличко додав, що комунальники й енергетики роблять все можливе, щоб повернути тепло в квартири киян.
Також пізно вночі 31 січня стало відомо, що у всіх районах столиці вдалося відновити водопостачання.
Як уже згадувалося раніше, вранці цього ж дня у Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання.
Рух метро було зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену могли працювати лише як укриття (на резервному живленні станцій).
Ба більше, вказано, що аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста.
