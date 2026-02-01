У Києві повернули тепло в понад 1500 багатоповерхівок

Мер столиці Віталій Кличко офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі до теплопостачання підключили ще понад 1500 київських багатоповерхівок.

Ситуація в Києві — останні подробиці

За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України. Віталій Кличко Мер Києва

За словами міського голови, станом на ранок 1 лютого без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

Віталій Кличко додав, що комунальники й енергетики роблять все можливе, щоб повернути тепло в квартири киян.

Також пізно вночі 31 січня стало відомо, що у всіх районах столиці вдалося відновити водопостачання.

Як уже згадувалося раніше, вранці цього ж дня у Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання.

Рух метро було зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену могли працювати лише як укриття (на резервному живленні станцій).