У Києві повернули тепло в понад 1500 багатоповерхівок
У Києві повернули тепло в понад 1500 багатоповерхівок

Віталій Кличко
Read in English

Мер столиці Віталій Кличко офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі до теплопостачання підключили ще понад 1500 київських багатоповерхівок.

Головні тези:

  • У місті залишаються без тепла 1000 будинків.
  • У Києві вдалося відновити водопостачання у всіх районах.

За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

За словами міського голови, станом на ранок 1 лютого без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

Віталій Кличко додав, що комунальники й енергетики роблять все можливе, щоб повернути тепло в квартири киян.

Також пізно вночі 31 січня стало відомо, що у всіх районах столиці вдалося відновити водопостачання.

Як уже згадувалося раніше, вранці цього ж дня у Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання.

Рух метро було зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену могли працювати лише як укриття (на резервному живленні станцій).

Ба більше, вказано, що аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста.

