В Киеве возросло количество погибших и раненых в результате удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве возросло количество погибших и раненых в результате удара РФ

ДСНС Украины
Киев
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В ночь на 24 апреля Россия атаковала Киев. Пока известно о 12 погибших и более 90 пострадавших.

Главные тезисы

  • Атака России на Киев привела к гибели 12 человек и к ранениям более 90 человек.
  • Поисково-спасательные работы ведутся для деблокирования потенциально пострадавших из-под завалов.
  • Среди раненых есть дети до 18 лет.

Россия убила в Киеве 12 человек

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров рассказал, что по состоянию на 16:00 подтверждена информация о девяти погибших в результате российской атаки по Киеву. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины.

Поисково-спасательные работы продолжаются, под завалами могут быть люди.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16:45 количество погибших возросло до 10 — спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

По состоянию на 17.30 до 12 человек возросло число погибших в Святошинском районе Киева: спасатели деблокировали из-под завалов тела еще 2 человека.

По информации МВД, в Киеве 90 пострадавших с разной степенью травм: от острой реакции на стресс до множественных травм и ранений: переломы, резаные раны, осколочные ранения и т.д.

Поисково-спасательная операция в Киеве

Среди них пострадали не менее 12 детей до 18 лет. Самой молодой пострадавшей всего полтора года. Всем оказывается медицинская помощь. Обращения продолжают поступать.

Оперативные штабы по ликвидации последствий развернуты на местах.

Также поступают (и, вероятно, еще поступят) сообщения об обнаружении обломков сбитых воздушных целей на различных локациях.

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