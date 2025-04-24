У Києві зросла кількість загиблих і поранених внаслідок удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві зросла кількість загиблих і поранених внаслідок удару РФ

ДСНС України
ДСНС
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У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ. Наразі відомо про 12 загиблих та понад 90 постраждалих. 

Головні тези:

  • Унаслідок удару РФ по Києву загинуло 12 людей, серед яких є діти віком до 18 років.
  • Понад 90 осіб постраждали від російської атаки, отримавши різноманітні травми та поранення.
  • Рятувальні сили продовжують пошуково-рятувальні роботи для деблокування з-під завалів потенційних постраждалих.

Росія вбила у Києві 12 людей

Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів, що станом на 16:00 підтверджена інформація про дев'ятьох загиблих унаслідок російської атаки по Києву. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди.

Згодом у ДСНС повідомили, що станом на 16:45 кількість загиблих зросла до 10 — рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.

Станом на 17.30 до 12 осіб зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва: рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 2 людей

За інформацією МВС, в Києві 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо.

Пошуково-рятувальна операція у Києві

У тому числі постраждали щонайменше 12 дітей до 18 років. Наймолодшій постраждалій — лише півтора року. Усім надається медична допомога. Звернення продовжують надходити.

Оперативні штаби щодо ліквідації наслідків розгорнуті на місцях.

Також надходять (та ймовірно ще надійдуть) повідомлення про виявлення уламків збитих повітряних цілей на різних локаціях.

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