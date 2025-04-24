У Києві зросла кількість загиблих і поранених внаслідок удару РФ

У ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ. Наразі відомо про 12 загиблих та понад 90 постраждалих.
Головні тези:
- Унаслідок удару РФ по Києву загинуло 12 людей, серед яких є діти віком до 18 років.
- Понад 90 осіб постраждали від російської атаки, отримавши різноманітні травми та поранення.
- Рятувальні сили продовжують пошуково-рятувальні роботи для деблокування з-під завалів потенційних постраждалих.
Росія вбила у Києві 12 людей
Речник ДСНС Києва Павло Петров розповів, що станом на 16:00 підтверджена інформація про дев'ятьох загиблих унаслідок російської атаки по Києву. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.
Згодом у ДСНС повідомили, що станом на 16:45 кількість загиблих зросла до 10 — рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини.
Станом на 17.30 до 12 осіб зросла кількість загиблих у Святошинському районі Києва: рятувальники деблокували з-під завалів тіла ще 2 людей
За інформацією МВС, в Києві 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо.
У тому числі постраждали щонайменше 12 дітей до 18 років. Наймолодшій постраждалій — лише півтора року. Усім надається медична допомога. Звернення продовжують надходити.
Оперативні штаби щодо ліквідації наслідків розгорнуті на місцях.
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