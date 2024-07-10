В Киеве выросло количество погибших из-за ракетных ударов РФ

В Киеве количество жертв ракетной атаки 8 июля увеличилось до 34 человек.
Главные тезисы
- Число жертв ракетной атаки в Киеве возросло до 34 человек, включая детей и медицинских работников.
- СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» ракетой Х-101, что привело к гибели 2 человек и многочисленных пострадавших.
- Российские войска задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и два борта МиГ-31К для атаки Украины ракетами «Кинжал».
- В результате российской атаки были повреждены и разрушены 129 зданий в Киеве, повреждены трансформаторные подстанции и электросети в Кривом Роге и Днепре.
- Проводится системная работа по восстановлению города, в том числе ремонт мест общего пользования и программа Восстановление для частных домов.
Что известно о количестве жертв в Киеве из-за ракетных ударов РФ
В частности, в больнице «Охматдет» погибли 2 человека, в жилом доме по ул. Владимира Сальского — 14 человек (из них — 5 детей), в бизнес-центре «Доминион» — 7 человек, в клинике «Адонис» — 9. Недалеко от станции метро «Лукьяновская» погибли 2 человека.
Он также рассказал, что в результате атаки 8 июля в городе было повреждено в общей сложности 129 зданий всех форм собственности.
Относительно многоэтажки на Сырце: на основе выводов экспертов будет решаться, восстанавливать ли разрушенные части или дом не подлежит ремонту.
Обновление. После проведённых дополнительных экспертиз уточнено количество погибших от ракетного удара 08.07.2024. В Киеве погибли 33 человека, а не 34, как отмечалось в предыдущих оперативных сводках.
Россия массированно атаковала Украину 8 июля
8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.
В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.
Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.
СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.
Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.
Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.
В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.
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