В Киеве выросло количество погибших из-за ракетных ударов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве выросло количество погибших из-за ракетных ударов РФ

КГГА
В Киеве выросло количество погибших из-за ракетных ударов РФ
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В Киеве количество жертв ракетной атаки 8 июля увеличилось до 34 человек.

Главные тезисы

  • Число жертв ракетной атаки в Киеве возросло до 34 человек, включая детей и медицинских работников.
  • СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице «Охматдет» ракетой Х-101, что привело к гибели 2 человек и многочисленных пострадавших.
  • Российские войска задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и два борта МиГ-31К для атаки Украины ракетами «Кинжал».
  • В результате российской атаки были повреждены и разрушены 129 зданий в Киеве, повреждены трансформаторные подстанции и электросети в Кривом Роге и Днепре.
  • Проводится системная работа по восстановлению города, в том числе ремонт мест общего пользования и программа Восстановление для частных домов.

Что известно о количестве жертв в Киеве из-за ракетных ударов РФ

В частности, в больнице «Охматдет» погибли 2 человека, в жилом доме по ул. Владимира Сальского — 14 человек (из них — 5 детей), в бизнес-центре «Доминион» — 7 человек, в клинике «Адонис» — 9. Недалеко от станции метро «Лукьяновская» погибли 2 человека.

Он также рассказал, что в результате атаки 8 июля в городе было повреждено в общей сложности 129 зданий всех форм собственности.

Сразу после этой террористической воздушной атаки соответствующими структурными подразделениями начата системная работа по обследованию, изучению и обобщению информации по каждому поврежденному зданию в Киеве. На сегодняшний день уже принято решение по первым этапам восстановления. Места общего использования в многоквартирных домах будут отремонтированы за счет средств города. Сами квартиры, их окна, балконы и т.д. — в рамках государственной программы есть Восстановление. Это касается и частных домов, — сообщил начальник военной администрации столицы Сергей Попко.

Относительно многоэтажки на Сырце: на основе выводов экспертов будет решаться, восстанавливать ли разрушенные части или дом не подлежит ремонту.

Обновление. После проведённых дополнительных экспертиз уточнено количество погибших от ракетного удара 08.07.2024. В Киеве погибли 33 человека, а не 34, как отмечалось в предыдущих оперативных сводках.

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

8 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет.

В Киеве под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы "Охматдет". Там двое погибших, оба — взрослые, в частности, погиб один врач. Еще 10 человек пострадали. Удалось спасти четыре человека, из них три ребенка.

Всего в Украине в результате вражеской атаки погиб 31 человек, еще 125 пострадали.

СБУ установила, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101.

Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.

В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.

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