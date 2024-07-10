У Києві зросла кількість загиблих через ракетні удари РФ

У Києві кількість жертв ракетної атаки 8 липня збільшилась до 33 осіб.
Головні тези:
- Кількість жертв ракетної атаки у Києві зросла до 34 осіб, включаючи дітей та медичних працівників.
- СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» ракетою Х-101, що призвело до загибелі 2 людей та численних постраждалих.
- Російські війська задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 та два борти МіГ-31К для атаки України ракетами «Кинджал».
- В результаті російської атаки було пошкоджено та зруйновано 129 будівель у Києві, пошкоджені трансформаторні підстанції та електромережі в Кривому Розі та Дніпрі.
- Проводиться системна робота щодо відновлення міста, у тому числі ремонт місць загального користування та програма єВідновлення для приватних будинків.
Що відомо про кількість жертв у Києві через ракетні удари РФ
Зокрема, в лікарні «Охматдит» загинули 2 особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського — 14 осіб (з них — 5 дітей), у бізнес-центрі «Домініон» — 7 осіб, у клініці «Адоніс» — 9. Неподалік станції метро «Лук'янівська» загинули 2 особи.
Він також розповів, що внаслідок атаки 8 липня у місті було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності.
Щодо багатоповерхівки на Сирці: на основі висновків експертів вирішуватиметься, чи відбудовувати зруйновані частини чи будинок не підлягає ремонту.
Оновлення. Після проведених додаткових експертиз уточнена кількість загиблих від ракетного удару 08.07.2024. В Києві загинуло 33 людини, а не 34 як зазначалося у попередніх оперативних зведеннях.
Росія масовано атакувала Україну 8 липня
8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.
У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.
Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.
СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.
Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.
Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.
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