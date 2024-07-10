У Києві зросла кількість загиблих через ракетні удари РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві зросла кількість загиблих через ракетні удари РФ

КМДА
У Києві зросла кількість загиблих через ракетні удари РФ

У Києві кількість жертв ракетної атаки 8 липня збільшилась до 33 осіб.

Головні тези:

  • Кількість жертв ракетної атаки у Києві зросла до 34 осіб, включаючи дітей та медичних працівників.
  • СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» ракетою Х-101, що призвело до загибелі 2 людей та численних постраждалих.
  • Російські війська задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 та два борти МіГ-31К для атаки України ракетами «Кинджал».
  • В результаті російської атаки було пошкоджено та зруйновано 129 будівель у Києві, пошкоджені трансформаторні підстанції та електромережі в Кривому Розі та Дніпрі.
  • Проводиться системна робота щодо відновлення міста, у тому числі ремонт місць загального користування та програма єВідновлення для приватних будинків.

Що відомо про кількість жертв у Києві через ракетні удари РФ

Зокрема, в лікарні «Охматдит» загинули 2 особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського — 14 осіб (з них — 5 дітей), у бізнес-центрі «Домініон» — 7 осіб, у клініці «Адоніс» — 9. Неподалік станції метро «Лук'янівська» загинули 2 особи.

Він також розповів, що внаслідок атаки 8 липня у місті було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності.

Відразу після цієї терористичної повітряної атаки відповідними структурними підрозділами розпочата системна робота щодо обстеження, вивчення та узагальнення інформації по кожній пошкодженій будівлі в Києві. На сьогоднішній день вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення. Місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані за рахунок коштів міста. Самі квартири, їхні вікна, балкони тощо — в рамках державної програми єВідновлення. Це стосується і приватних будинків, — повідомив начальник воєнної адміністрації столиці Сергій Попко.

Щодо багатоповерхівки на Сирці: на основі висновків експертів вирішуватиметься, чи відбудовувати зруйновані частини чи будинок не підлягає ремонту.

Оновлення. Після проведених додаткових експертиз уточнена кількість загиблих від ракетного удару 08.07.2024. В Києві загинуло 33 людини, а не 34 як зазначалося у попередніх оперативних зведеннях.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

8 липня російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет.

У Києві під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит». Там є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Ще 10 людей постраждали. Вдалося врятувати чотири людини, з них три дитини.

Загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 — постраждали.

СБУ встановила, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.

У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.

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