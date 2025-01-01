В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ

В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ
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Источник:  online.ua

В Киеве возросло количество жертв в результате российских обстрелов 1 января. Пока известно о двух погибших.

Главные тезисы

  • В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ, известны подробности новогодней атаки дронов
  • Двое погибших и более 7 пострадавших, среди которых две беременные женщины
  • Последствия атаки обстрела украли жилой дом и корпус Нацбанка Украины
  • Спасательные работы продолжаются в Печерском и Святошинском районах Киева
  • Украинская противовоздушная оборона поразила 111 дронов, 63 из них были сбиты

Число погибших из-за обстрела Киева возросло до двух

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, с самого утра продолжается ликвидация последствий атаки на столицу.

К сожалению, уже есть двое погибших. Выражаю соболезнования родным и близким, — сообщил Ткаченко.

Спасательные работы в Печерском и Святошинском районах продолжаются.

Что известно об атаке дронов на Киев в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину 111 дронами. Из них 63 были сбиты, еще 46 беспилотников-имитаторов потеряли локацию.

Утром 1 января вражеские дроны долетели в столицу, где работала противовоздушная оборона.

  • В Святошинском и Печерском районах Киева обломки дронов вызвали пожары.

  • В Печерском районе обломки частично разрушили два этажа жилого дома. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.

  • Также в Печерском районе из-за падения обломков возник пожар на крыше корпуса Национального банка.

Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек, также под завалами на Печерске обнаружили тело женщины. Среди пострадавших две беременные

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