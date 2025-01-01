В Киеве возросло количество жертв в результате российских обстрелов 1 января. Пока известно о двух погибших.
Главные тезисы
- В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ, известны подробности новогодней атаки дронов
- Двое погибших и более 7 пострадавших, среди которых две беременные женщины
- Последствия атаки обстрела украли жилой дом и корпус Нацбанка Украины
- Спасательные работы продолжаются в Печерском и Святошинском районах Киева
- Украинская противовоздушная оборона поразила 111 дронов, 63 из них были сбиты
Число погибших из-за обстрела Киева возросло до двух
Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, с самого утра продолжается ликвидация последствий атаки на столицу.
Спасательные работы в Печерском и Святошинском районах продолжаются.
Что известно об атаке дронов на Киев в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину 111 дронами. Из них 63 были сбиты, еще 46 беспилотников-имитаторов потеряли локацию.
Утром 1 января вражеские дроны долетели в столицу, где работала противовоздушная оборона.
В Святошинском и Печерском районах Киева обломки дронов вызвали пожары.
В Печерском районе обломки частично разрушили два этажа жилого дома. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.
Также в Печерском районе из-за падения обломков возник пожар на крыше корпуса Национального банка.
Предварительно сообщалось об одной пострадавшей женщине. Затем количество пострадавших в Киеве постепенно возросло до 7 человек, также под завалами на Печерске обнаружили тело женщины. Среди пострадавших две беременные
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