В Киеве выросло количество погибших в результате атаки РФ

В Киеве возросло количество жертв в результате российских обстрелов 1 января. Пока известно о двух погибших.

Число погибших из-за обстрела Киева возросло до двух

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, с самого утра продолжается ликвидация последствий атаки на столицу.

К сожалению, уже есть двое погибших. Выражаю соболезнования родным и близким, — сообщил Ткаченко. Поделиться

Спасательные работы в Печерском и Святошинском районах продолжаются.

Что известно об атаке дронов на Киев в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Украину 111 дронами. Из них 63 были сбиты, еще 46 беспилотников-имитаторов потеряли локацию.

Утром 1 января вражеские дроны долетели в столицу, где работала противовоздушная оборона.

В Святошинском и Печерском районах Киева обломки дронов вызвали пожары.

В Печерском районе обломки частично разрушили два этажа жилого дома. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Также в Печерском районе из-за падения обломков возник пожар на крыше корпуса Национального банка.