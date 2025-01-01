У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

У Києві зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу 1 січня. Наразі відомо про двох загиблих.

Кількість загиблих через обстріл Києва зросла до двох

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, з самого ранку триває ліквідація наслідків атаки на столицю.

На жаль, уже маємо двох загиблих. Висловлюю співчуття рідним та близьким, — повідомив Ткаченко. Поширити

Рятувальні роботи у Печерському та Святошинському районах продовжуються.

Що відомо про атаку дронів на Київ у новорічну ніч

У новорічну ніч російські війська атакували Україну 111 дронами. Із них 63 були збиті, ще 46 безпілотників-імітаторів втратили локацію. Два дрони змінили курс і полетіли до Росії та Білорусі.

Вранці 1 січня ворожі дрони долетіли до столиці, де працювала протиповітряна оборона.

У Святошинському та Печерському районах Києва уламки дронів спричинили пожежі.

У Печерському районі уламки частково зруйнували два поверхи житлового будинку. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

Також у Печерському районі через падіння уламків виникла пожежа на даху корпусу Національного банку України.