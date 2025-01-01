У Києві зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу 1 січня. Наразі відомо про двох загиблих.
Головні тези:
- У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ, відомі подробиці новорічної атаки дронів
- Два загиблих та понад 7 постраждалих, серед яких дві вагітні жінки
- Наслідки атаки обстрілу покрали житловий будинок та корпус Нацбанку України
- Рятувальні роботи тривають у Печерському та Святошинському районах Києва
- Українська протиповітряна оборона вразила 111 дронів, 63 з них були збиті
Кількість загиблих через обстріл Києва зросла до двох
Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, з самого ранку триває ліквідація наслідків атаки на столицю.
Рятувальні роботи у Печерському та Святошинському районах продовжуються.
Що відомо про атаку дронів на Київ у новорічну ніч
У новорічну ніч російські війська атакували Україну 111 дронами. Із них 63 були збиті, ще 46 безпілотників-імітаторів втратили локацію. Два дрони змінили курс і полетіли до Росії та Білорусі.
Вранці 1 січня ворожі дрони долетіли до столиці, де працювала протиповітряна оборона.
У Святошинському та Печерському районах Києва уламки дронів спричинили пожежі.
У Печерському районі уламки частково зруйнували два поверхи житлового будинку. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблої людини.
Також у Печерському районі через падіння уламків виникла пожежа на даху корпусу Національного банку України.
Попередньо повідомлялось про одну постраждалу жінку. Потім кількість постраждалих в Києві поступово зросла до 7 людей, також під завалами на Печерську знайшли тіло жінки. Серед постраждали дві вагітні
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