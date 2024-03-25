В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки России

Количество раненых из-за ракетного удара РФ по Киеву стало больше

В Печерском районе столицы уже 10 пострадавших в результате российского баллистического удара 25 марта.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Уже 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы. В больнице остается одна пострадавшая, вторую — 16-летнюю девушку, уже выписали. Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Виталий Кличко Городской голова Киева

Информация, предоставленная ранее ГСЧС, о нахождении человека под завалами разрушенного обломками ракет дома, к счастью, не подтвердилась.

Ракетный удар РФ по Киеву: что известно

Утром 25 марта в столице прогремели несколько взрывов.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил об уничтожении двух баллистических ракет, выпущенных российскими войсками по Киеву из временно оккупированного Крыма. Обломки ракет упали в ряде районов Киева.

Мониторинговые группы предполагают, что по Киеву ударили гиперзвуковыми ракетами ЗМ22 «Циркон», запускаемыми из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма.

Проект monitor пишет, что на этот раз несколько ракет преодолели расстояние 580 км до столицы примерно за 3 минуты, что позволяет оценить скорость ракет как 11 600 км/ч.