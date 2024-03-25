У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки Росії

Віталій Кличко
Київ

Через ранковий ракетний удар по Києву російськими ракетами “Циркон” отримали поранення 10 цивільних містян.

Кількість поранених через ракетний удар РФ по Києву стала більше

У Печерському районі столиці уже 10 постраждалих внаслідок російського балістичного удару 25 березня.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

Вже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу — 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Міський голова Києва

Інформація, надана раніше ДСНС, про перебування людини під завалами зруйнованого уламками ракет будинку, на щастя, не підтвердилася.

Ракетний удар РФ по Києву: що відомо

Вранці 25 березня у столиці пролунали кілька вибухів.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив про знищення двох балістичних ракет, випущених російськими військами по Києву з тимчасово окупованого Криму. Уламки ракет впали у низці районів Києва.

Моніторингові групи припускають, що по Києву вдарили гіперзвуковими ракетами ЗМ22 «Циркон», які запускаються з вертикальних пускових контейнерів із Криму.

Проєкт monitor пише, що цього разу декілька ракет подолали відстань 580 км до столиці приблизно за 3 хвилини, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11 600 км/год.

Станом на 14:19 було відомо про дев'ятьох постраждалих у столиці.

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