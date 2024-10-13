В Киевской и Черкасской областях обломки дронов РФ повредили дома
Категория
Украина
Дата публикации

В Киевской и Черкасской областях обломки дронов РФ повредили дома

В Киевской и Черкасской областях обломки дронов РФ повредили дома
Читати українською
Источник:  online.ua

Оккупанты РФ атаковали Украину дронами в ночь 13 октября. В Киевской и Черкасской областях из-за падения обломков российских беспилотников повреждены частные дома.

Главные тезисы

  • Атака дронов РФ на Украину: обломки повредили частные дома в Киевской и Черкасской областях.
  • Силы ПВО сбили 31 вражеский БПЛА в результате атаки России.
  • Детали о последствиях атаки РФ дронами на гражданские объекты и инфраструктуру.
  • Урон от падения обломков российских беспилотников на территории Украины.
  • Боевые действия и противодействие РЭБ в ходе нападения РФ на Украину.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как отмечается, в Киевской области пострадавших среди гражданских и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

В двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома.

По предварительным данным, силами мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию в пределах Черкасской области уничтожено 12 БпЛА.

На Золотонищине из-за падения обломков повреждено несколько домовладений.

В то же время, отмечается, что по неизвестным причинам в областном центре этой ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.

Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 13 октября враг нанес удар:

  • по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ТОТ Крыма

  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл.

  • 68 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)

К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

В Воздушных силах отметили, что 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Один БпЛА — в воздухе. Боевая работа продолжается.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили два "Кинжала" и более 30 дронов во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили два "Кинжала" и более 30 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны РФ пролетели возле Южноукраинской АЭС. К чему готовиться
НАЭК "Энергоатом"
дрон РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?