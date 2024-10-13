В Киевской и Черкасской областях обломки дронов РФ повредили дома

Оккупанты РФ атаковали Украину дронами в ночь 13 октября. В Киевской и Черкасской областях из-за падения обломков российских беспилотников повреждены частные дома.
Главные тезисы
- Атака дронов РФ на Украину: обломки повредили частные дома в Киевской и Черкасской областях.
- Силы ПВО сбили 31 вражеский БПЛА в результате атаки России.
- Детали о последствиях атаки РФ дронами на гражданские объекты и инфраструктуру.
- Урон от падения обломков российских беспилотников на территории Украины.
- Боевые действия и противодействие РЭБ в ходе нападения РФ на Украину.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Как отмечается, в Киевской области пострадавших среди гражданских и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.
В двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома.
По предварительным данным, силами мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию в пределах Черкасской области уничтожено 12 БпЛА.
На Золотонищине из-за падения обломков повреждено несколько домовладений.
В то же время, отмечается, что по неизвестным причинам в областном центре этой ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.
Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 13 октября враг нанес удар:
по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ТОТ Крыма
двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл.
68 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)
К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
В Воздушных силах отметили, что 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
Один БпЛА — в воздухе. Боевая работа продолжается.
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