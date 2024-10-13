В Киевской и Черкасской областях обломки дронов РФ повредили дома

Оккупанты РФ атаковали Украину дронами в ночь 13 октября. В Киевской и Черкасской областях из-за падения обломков российских беспилотников повреждены частные дома.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как отмечается, в Киевской области пострадавших среди гражданских и попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

В двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома.

По предварительным данным, силами мобильных огневых групп и благодаря РЭБ-противодействию в пределах Черкасской области уничтожено 12 БпЛА.

На Золотонищине из-за падения обломков повреждено несколько домовладений.

В то же время, отмечается, что по неизвестным причинам в областном центре этой ночью произошел пожар на складе со строительными материалами.

Силы ПВО сбили 31 вражеский "шахед" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 13 октября враг нанес удар:

по Полтавщине и Одесщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ТОТ Крыма

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл.

68 ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)

К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

В Воздушных силах отметили, что 36 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.