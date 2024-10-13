У Київській та Черкаській областях уламки дронів РФ пошкодили будинки

Окупанти РФ атакували Україну дронами у ніч 13 жовтня. У Київській та Черкаській областях через падіння уламків російських безпілотників пошкоджені приватні будинки.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Як зазначається, на Київщині постраждалих серед цивільних та влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.

За попередніми даними, силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах Черкаської області знищено 12 БпЛА.

На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь.

Водночас зазначається, що з невідомих причин в обласному центрі цієї ночі сталась пожежа на складі з будівельними матеріалами.

Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 13 жовтня ворог задав удару:

по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області — РФ та ТОТ Криму

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл

68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел — РФ.)

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

У Повітряних силах зазначили, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.