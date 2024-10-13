У Київській та Черкаській областях уламки дронів РФ пошкодили будинки

Окупанти РФ атакували Україну дронами у ніч 13 жовтня. У Київській та Черкаській областях через падіння уламків російських безпілотників пошкоджені приватні будинки.
Головні тези:
- У Київській та Черкаській областях через падіння уламків російських дронів пошкоджено приватні будинки.
- Силами мобільних вогневих груп та завдяки РЕБ-протидії в Черкаській області знищено 12 безпілотників.
- Збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.
- У Повітряних силах зазначили втрату 36 російських безпілотників, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Як зазначається, на Київщині постраждалих серед цивільних та влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.
У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.
За попередніми даними, силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах Черкаської області знищено 12 БпЛА.
На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь.
Водночас зазначається, що з невідомих причин в обласному центрі цієї ночі сталась пожежа на складі з будівельними матеріалами.
Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 13 жовтня ворог задав удару:
по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області — РФ та ТОТ Криму
двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл
68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел — РФ.)
До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.
У Повітряних силах зазначили, що 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.
Один БпЛА — в повітрі. Наразі бойова робота триває.
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