В Киевской области не работает часть супермаркетов после атак России

Некоторые супермаркеты в Киеве и области были вынуждены приостановить свою работу из-за отключения электроэнергии в результате российских массированных воздушных нападений.
Главные тезисы
- В "Сильпо" заявили, что речь идет о супермаркетах не только в Киеве и области.
- "АТБ" сообщил, что массового закрытия магазинов в регионе пока нет.
Киевщина снова страдает от российского террора
С заявлением по этому поводу выступила команда ритейлера "Novus":
Кроме того, в “Сильпо” официально подтвердила, что на фоне низкой температуры и частичных блекаутов оборудование в отдельных супермаркетах порой выходит из строя.
Что важно понимать, в подобных ситуациях супермаркет может быть ненадолго закрыт.
Кроме того, указано, что часть супермаркетов не работает не только в Киевской области, но и в других регионах страны.
На этом фоне торговая сеть “АТБ” официально объявила, что массового закрытия ее магазинов в Киеве и области нет.
