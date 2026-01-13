В Киевской области не работает часть супермаркетов после атак России

Некоторые супермаркеты в Киеве и области были вынуждены приостановить свою работу из-за отключения электроэнергии в результате российских массированных воздушных нападений.

Киевщина снова страдает от российского террора

С заявлением по этому поводу выступила команда ритейлера "Novus":

Мы все сейчас в непростой ситуации из-за перебоев с электроснабжением. Команда NOVUS делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазинов и находиться рядом с вами. Поделиться

Кроме того, в “Сильпо” официально подтвердила, что на фоне низкой температуры и частичных блекаутов оборудование в отдельных супермаркетах порой выходит из строя.

Что важно понимать, в подобных ситуациях супермаркет может быть ненадолго закрыт.

Чтобы узнать, работает ли конкретный супермаркет "Сильпо", напишите нам в соцсетях или позвоните на горячую линию. Мы также можем подсказать адрес ближайшего работающего супермаркета — сказано в официальном заявлении ритейлера. Поделиться

Кроме того, указано, что часть супермаркетов не работает не только в Киевской области, но и в других регионах страны.