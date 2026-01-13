В Киевской области не работает часть супермаркетов после атак России
Украина
Киевщина снова страдает от российского террора
Read in English
Читати українською
Источник:  Экономическая правда

Некоторые супермаркеты в Киеве и области были вынуждены приостановить свою работу из-за отключения электроэнергии в результате российских массированных воздушных нападений.

Главные тезисы

  • В "Сильпо" заявили, что речь идет о супермаркетах не только в Киеве и области.
  • "АТБ" сообщил, что массового закрытия магазинов в регионе пока нет.

С заявлением по этому поводу выступила команда ритейлера "Novus":

Мы все сейчас в непростой ситуации из-за перебоев с электроснабжением. Команда NOVUS делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазинов и находиться рядом с вами.

Кроме того, в “Сильпо” официально подтвердила, что на фоне низкой температуры и частичных блекаутов оборудование в отдельных супермаркетах порой выходит из строя.

Что важно понимать, в подобных ситуациях супермаркет может быть ненадолго закрыт.

Чтобы узнать, работает ли конкретный супермаркет "Сильпо", напишите нам в соцсетях или позвоните на горячую линию. Мы также можем подсказать адрес ближайшего работающего супермаркета — сказано в официальном заявлении ритейлера.

Кроме того, указано, что часть супермаркетов не работает не только в Киевской области, но и в других регионах страны.

На этом фоне торговая сеть “АТБ” официально объявила, что массового закрытия ее магазинов в Киеве и области нет.

