У Київській області не працює низка супермаркетів після атак Росії

Київщина знову потерпає від російського терору
Джерело:  Економічна правда

Певна кількість супермаркетів у Києві та області були змушені призупинити свою роботу через відключення електроенергії внаслідок російських масованих повітряних нападів.

Головні тези:

  • У "Сільпо" заявили, що йдеться про супермаркети не лише у Києві та області.
  • "АТБ" повідомив, що масового закриття магазинів у регіоні наразі немає.

З заявою з цього приводу виступила команда рітейлера "Novus":

Ми всі зараз у непростій ситуації через перебої з електропостачанням. Команда NOVUS робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч із вами.

Окрім того, у "Сільпо" офіційно підтвердила, що на тлі низької температури й часткових блекаутів обладнання в окремих супермаркетах часом виходить з ладу.

Що важливо розуміти, у подібних ситуаціях супермаркет може бути ненадовго зачинений.

Щоб дізнатися, чи працює конкретний супермаркет "Сільпо", — напишіть нам у соцмережах або зателефонуйте на гарячу лінію. Ми також можемо підказати адресу найближчого супермаркету, що працює, — йдеться в офіційній заяві рітейлера.

Окрім того, наголошується, що частина супермаркетів не працює не лише на Київщині, але й у інших регіонах країни.

На цьому тлі торговельна мережа "АТБ" офіційно оголосила, що масового закриття її магазинів у Києві та області немає.

