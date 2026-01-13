У Київській області не працює низка супермаркетів після атак Росії

Певна кількість супермаркетів у Києві та області були змушені призупинити свою роботу через відключення електроенергії внаслідок російських масованих повітряних нападів.
Головні тези:
- У "Сільпо" заявили, що йдеться про супермаркети не лише у Києві та області.
- "АТБ" повідомив, що масового закриття магазинів у регіоні наразі немає.
Київщина знову потерпає від російського терору
З заявою з цього приводу виступила команда рітейлера "Novus":
Окрім того, у "Сільпо" офіційно підтвердила, що на тлі низької температури й часткових блекаутів обладнання в окремих супермаркетах часом виходить з ладу.
Що важливо розуміти, у подібних ситуаціях супермаркет може бути ненадовго зачинений.
Окрім того, наголошується, що частина супермаркетів не працює не лише на Київщині, але й у інших регіонах країни.
На цьому тлі торговельна мережа "АТБ" офіційно оголосила, що масового закриття її магазинів у Києві та області немає.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-