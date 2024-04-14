В Конгрессе назвали сроки рассмотрения помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Конгрессе назвали сроки рассмотрения помощи Украине

Конгресс США
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Источник:  NBC News

По словам руководителя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Тернера, в ближайшие недели будет рассмотрен вопрос финансирования дополнительной помощи Украине.

Что известно о планах Палаты представителей по рассмотрению помощи Украине

Он отметил, что ожидается поддержка конгрессменами в Палате представителей финансирования дополнительной помощи Украине.

Россия начинает завоевывать позиции. Украина начинает терять способность защищать себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором оно нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим преимущественную поддержку в этом вопросе в Палате представителей, подчеркнул Тернер.

По его словам, в США у всех есть понимание, что ситуация в развязанной Россией преступной войне против Украины достигла критической точки.

Однако Тернер не уточнил, какую именно версию законопроекта будет рассматривать Палата представителей — ту, которая была одобрена Сенатом, или, возможно, какая-то другая инициатива республиканцев.

Что ожидает Украину в войне без помощи со стороны США

Экскомандующий НАТО Джеймс Ставридис призвал администрацию президента США Джо Байдена и законодателей одобрить помощь Украине.

Ставридис подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от стремления захватить Украину и продолжить агрессию уже против других стран, в частности Польши или стран Балтии.

Вопрос в том, где мы сейчас? Мы были в тупике, пока помощь США не начала заканчиваться, и в результате... россияне сейчас начинают продвигаться вперед, и ситуация не улучшится, если США не окажут дополнительно 60 млрд долларов помощи, отмечает экскомандующий НАТО.

Бывший глава НАТО добавил, если Украине не будет оказано больше помощи, то у Путина "имеются все шансы захватить больше территории".

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