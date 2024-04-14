По словам руководителя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканца Майка Тернера, в ближайшие недели будет рассмотрен вопрос финансирования дополнительной помощи Украине.
Что известно о планах Палаты представителей по рассмотрению помощи Украине
Он отметил, что ожидается поддержка конгрессменами в Палате представителей финансирования дополнительной помощи Украине.
По его словам, в США у всех есть понимание, что ситуация в развязанной Россией преступной войне против Украины достигла критической точки.
Однако Тернер не уточнил, какую именно версию законопроекта будет рассматривать Палата представителей — ту, которая была одобрена Сенатом, или, возможно, какая-то другая инициатива республиканцев.
Что ожидает Украину в войне без помощи со стороны США
Экскомандующий НАТО Джеймс Ставридис призвал администрацию президента США Джо Байдена и законодателей одобрить помощь Украине.
Ставридис подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от стремления захватить Украину и продолжить агрессию уже против других стран, в частности Польши или стран Балтии.
Бывший глава НАТО добавил, если Украине не будет оказано больше помощи, то у Путина "имеются все шансы захватить больше территории".
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