Що відомо плани Палати представників щодо розгляду допомоги Україні

Тернер зазначив, що очікується підтримка конгресменами у Палаті представників фінансування додаткової допомоги Україні.

Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників, — підкреслив Тернер. Поширити

За його словами, в США у всіх є розуміння, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України досягла критичної точки.

Однак, Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників, — ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.

Що очікує на Україну у війні без допомоги з боку США

Екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс закликав адміністрацію президента США Джо Байдена та законодавців схвалити допомогу Україні.

Ставрідіс підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не відмовився від прагнення захопити Україну і продовжити агресію вже проти інших країн, зокрема, Польщі, або країн Балтії.

Питання в тому, де ми знаходимося сьогодні? Ми були в глухому куті, поки допомога США не почала закінчуватися, і в результаті... росіяни зараз починають просуватися вперед, і ситуація не покращиться, якщо США не нададуть додатково 60 млрд доларів допомоги, — зазначає екскомандувач НАТО. Поширити

Колишній очільник НАТО додав, якщо Україні не буде надано більше допомоги, то Путін "має всі шанси захопити більше території".