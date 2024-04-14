У Конгресі назвали терміни розгляду допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У Конгресі назвали терміни розгляду допомоги Україні

Конгрес США
Джерело:  NBC News

За словами керівника комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Тернера, протягом найближчого тижня буде розглянуто питання фінансування додаткової допомоги Україні. 

Що відомо плани Палати представників щодо розгляду допомоги Україні

Тернер зазначив, що очікується підтримка конгресменами у Палаті представників фінансування додаткової допомоги Україні.

Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників, — підкреслив Тернер.

За його словами, в США у всіх є розуміння, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України досягла критичної точки.

Однак, Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників, — ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.

Що очікує на Україну у війні без допомоги з боку США

Екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс закликав адміністрацію президента США Джо Байдена та законодавців схвалити допомогу Україні.

Ставрідіс підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не відмовився від прагнення захопити Україну і продовжити агресію вже проти інших країн, зокрема, Польщі, або країн Балтії.

Питання в тому, де ми знаходимося сьогодні? Ми були в глухому куті, поки допомога США не почала закінчуватися, і в результаті... росіяни зараз починають просуватися вперед, і ситуація не покращиться, якщо США не нададуть додатково 60 млрд доларів допомоги, — зазначає екскомандувач НАТО.

Колишній очільник НАТО додав, якщо Україні не буде надано більше допомоги, то Путін "має всі шанси захопити більше території".

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