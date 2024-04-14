За словами керівника комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканця Майка Тернера, протягом найближчого тижня буде розглянуто питання фінансування додаткової допомоги Україні.
Що відомо плани Палати представників щодо розгляду допомоги Україні
Тернер зазначив, що очікується підтримка конгресменами у Палаті представників фінансування додаткової допомоги Україні.
За його словами, в США у всіх є розуміння, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України досягла критичної точки.
Однак, Тернер не уточнив, яку саме версію законопроекту буде розглядати Палата представників, — ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.
Що очікує на Україну у війні без допомоги з боку США
Екскомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс закликав адміністрацію президента США Джо Байдена та законодавців схвалити допомогу Україні.
Ставрідіс підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не відмовився від прагнення захопити Україну і продовжити агресію вже проти інших країн, зокрема, Польщі, або країн Балтії.
Колишній очільник НАТО додав, якщо Україні не буде надано більше допомоги, то Путін "має всі шанси захопити більше території".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-