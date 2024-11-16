По словам сенатора и члена комитета Сената США по международным отношениям Тима Кейна, есть шанс на принятие дополнительного финансирования помощи Украине к возвращению республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

Что известно о шансах Конгресса США одобрить дополнительное финансирование для Украины

По словам Кейна, после принятия в Сенате новый пакет помощи, скорее всего, испытывает трудности с одобрением в Палате представителей, где большое количество республиканцев, выступают против этого.

Шанс, шанс — я имею в виду, я не говорю о вероятности, я говорю о шансе... В конце года здесь будет борьба за всевозможные приоритеты, и просто зная текущий состав Сената — в Сенате есть шанс, но Палата представителей будет жесткой, — предупредил Кейн. Поделиться

Тим Кейн

По его словам, скорее всего, дополнительное финансирование помощи Украине станет частью законопроекта об ассигнованиях. Однако республиканцы вряд ли согласятся поддержать дополнительную помощь Украине.

Между тем, претендент на должность госсекретаря в администрации Трампа сенатор Марко Рубио предположил, что с поддержкой дополнительного финансирования помощи Украине не должно возникнуть особых проблем.

Давайте дождемся, пока новая администрация приступит к работе, прежде чем мы сможем это выяснить... Нам все равно придется финансировать правительство в следующем месяце, отметил Рубио. Поделиться

Что известно о намерениях администрации Байдена добиться дополнительного финансирования для Украины

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год.

Как сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, запрос будет касаться, в частности, военной помощи, которую Украина получает для противостояния России.