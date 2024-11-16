В Конгрессе США оценили шансы на дополнительное финансирование помощи Украине
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В Конгрессе США оценили шансы на дополнительное финансирование помощи Украине

Конгресс США
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Источник:  The Hill

По словам сенатора и члена комитета Сената США по международным отношениям Тима Кейна, есть шанс на принятие дополнительного финансирования помощи Украине к возвращению республиканца Дональда Трампа в Белый дом.

Главные тезисы

  • Сенатор и член комитета по международным отношениям Тим Кейн оценил шансы на одобрение дополнительного финансирования помощи Украине в Конгрессе США.
  • Администрация Байдена планирует обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год, включая военную помощь для противостояния России.
  • Однако существует оппозиция со стороны части республиканцев, и возникают сомнения в возможности поддержки дополнительного финансирования для Украины.
  • Следующие два месяца станут решающими для определения подхода Конгресса США к вопросу финансирования помощи Украине и сотрудничеству с администрацией Байдена.
  • Претендент на должность госсекретаря Марко Рубио выразил уверенность в возможности поддержки дополнительного финансирования помощи Украине без особых проблем.

Что известно о шансах Конгресса США одобрить дополнительное финансирование для Украины

По словам Кейна, после принятия в Сенате новый пакет помощи, скорее всего, испытывает трудности с одобрением в Палате представителей, где большое количество республиканцев, выступают против этого.

Шанс, шанс — я имею в виду, я не говорю о вероятности, я говорю о шансе... В конце года здесь будет борьба за всевозможные приоритеты, и просто зная текущий состав Сената — в Сенате есть шанс, но Палата представителей будет жесткой, — предупредил Кейн.

В Сенате США видят шанс для принятия финансирования дополнительной помощи Украине
Тим Кейн

По его словам, скорее всего, дополнительное финансирование помощи Украине станет частью законопроекта об ассигнованиях. Однако республиканцы вряд ли согласятся поддержать дополнительную помощь Украине.

Между тем, претендент на должность госсекретаря в администрации Трампа сенатор Марко Рубио предположил, что с поддержкой дополнительного финансирования помощи Украине не должно возникнуть особых проблем.

Давайте дождемся, пока новая администрация приступит к работе, прежде чем мы сможем это выяснить... Нам все равно придется финансировать правительство в следующем месяце, отметил Рубио.

Что известно о намерениях администрации Байдена добиться дополнительного финансирования для Украины

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год.

Как сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, запрос будет касаться, в частности, военной помощи, которую Украина получает для противостояния России.

По словам Салливана, в течение следующих двух месяцев администрация Байдена предоставит Конгрессу сигнал о необходимости дополнительных средств на 2025 год, чтобы Украина смогла занять максимально выгодную позицию для предстоящих переговоров. В то же время, он не уточнил, в каком формате будет представлен запрос на финансирование.

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