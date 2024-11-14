За словами сенатора та члена комітету Сенату США з міжнародних відносин Тіма Кейна, наразі є шанс на ухвалення додаткового фінансування допомоги Україні до повернення республіканця Дональда Трампа у Білий дім.

Що відомо про шанси Конгресу США схвалити додаткове фінансування для України

За словами Кейна, після ухвалення у Сенаті новий пакет допомоги, скоріш за все, матиме труднощі із схваленням у Палаті представників, де велика кількість республіканців, виступають проти цього.

Шанс, шанс — я маю на увазі, я не кажу про ймовірність, я кажу про шанс... Наприкінці року тут буде боротьба за всілякі пріоритети, і просто знаючи поточний склад Сенату — у Сенаті є шанс, але Палата представників буде жорсткою, — попередив Кейн. Поширити

Тім Кейн

За його словами, скоріш за все, додаткове фінансування допомоги Україні стане частиною законопроекту про асигнування. Однак республіканці навряд чи погодяться підтримати додаткову допомогу Україні.

Між тим претендент на посаду держсекретаря в адміністрації Трампа сенатор Марко Рубіо припустив, що із підтримкою додаткового фінансування допомоги Україні не має виникнути особливих проблем.

Давайте дочекаємося, поки нова адміністрація приступить до роботи, перш ніж ми зможемо це з'ясувати... Нам все одно доведеться фінансувати уряд наступного місяця, — зазначив Рубіо. Поширити

Що відомо про наміри адміністрації Байдена домогтись додаткового фінансування для України

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для України на 2025 рік.

Як повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, запит стосуватиметься, зокрема, військової допомоги, яку Україна отримує для протистояння Росії.