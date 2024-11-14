У Конгресі США оцінили шанси на додаткове фінансування допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

У Конгресі США оцінили шанси на додаткове фінансування допомоги Україні

Конгрес США
Read in English
Джерело:  The Hill

За словами сенатора та члена комітету Сенату США з міжнародних відносин Тіма Кейна, наразі є шанс на ухвалення додаткового фінансування допомоги Україні до повернення республіканця Дональда Трампа у Білий дім. 

Головні тези:

  • Сенатор Тім Кейн вбачає шанси на схвалення додаткового фінансування допомоги Україні у Сенаті США.
  • Існує неоднозначність у схваленні у Палаті представників через опозицію частини республіканців до цього питання.
  • Адміністрація Байдена має намір звернутися до Конгресу із проханням про додаткове фінансування для України на 2025 рік, на що радник з національної безпеки Джейк Салліван вже зазначив.
  • Попри певні оптимістичні оцінки, є певні сумніви у можливість підтримки додаткового фінансування для України з боку республіканців.
  • Наступні два місяці будуть вирішальними для визначення підходу Конгресу США до питання фінансування допомоги Україні та співпраці з адміністрацією Байдена.

Що відомо про шанси Конгресу США схвалити додаткове фінансування для України

За словами Кейна, після ухвалення у Сенаті новий пакет допомоги, скоріш за все, матиме труднощі із схваленням у Палаті представників, де велика кількість республіканців, виступають проти цього.

Шанс, шанс — я маю на увазі, я не кажу про ймовірність, я кажу про шанс... Наприкінці року тут буде боротьба за всілякі пріоритети, і просто знаючи поточний склад Сенату — у Сенаті є шанс, але Палата представників буде жорсткою, — попередив Кейн.

У Сенаті США бачать шанс для ухвалення фінансування додаткової допомоги Україні
Тім Кейн

За його словами, скоріш за все, додаткове фінансування допомоги Україні стане частиною законопроекту про асигнування. Однак республіканці навряд чи погодяться підтримати додаткову допомогу Україні.

Між тим претендент на посаду держсекретаря в адміністрації Трампа сенатор Марко Рубіо припустив, що із підтримкою додаткового фінансування допомоги Україні не має виникнути особливих проблем.

Давайте дочекаємося, поки нова адміністрація приступить до роботи, перш ніж ми зможемо це з'ясувати... Нам все одно доведеться фінансувати уряд наступного місяця, — зазначив Рубіо.

Що відомо про наміри адміністрації Байдена домогтись додаткового фінансування для України

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для України на 2025 рік.

Як повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, запит стосуватиметься, зокрема, військової допомоги, яку Україна отримує для протистояння Росії.

За словами Саллівана, впродовж наступних двох місяців адміністрація Байдена надасть Конгресу сигнал щодо необхідності додаткових коштів на 2025 рік, щоб Україна змогла зайняти максимально вигідну позицію для майбутніх переговорів. Водночас він не уточнив, у якому форматі буде представлено запит на фінансування.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Блінкен розкрив план Байдена щодо України на наступні 2 місяці
Блінкен
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Байден обговорить з Сі Цзіньпіном залучення військ КНДР у війну РФ проти України
The White House
Байден обговорить з Сі Цзіньпіном залучення військ КНДР у війну РФ проти України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Байдена хочуть подати запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні
The White House
У Байдена хочуть подати запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?