За словами сенатора та члена комітету Сенату США з міжнародних відносин Тіма Кейна, наразі є шанс на ухвалення додаткового фінансування допомоги Україні до повернення республіканця Дональда Трампа у Білий дім.
Головні тези:
- Сенатор Тім Кейн вбачає шанси на схвалення додаткового фінансування допомоги Україні у Сенаті США.
- Існує неоднозначність у схваленні у Палаті представників через опозицію частини республіканців до цього питання.
- Адміністрація Байдена має намір звернутися до Конгресу із проханням про додаткове фінансування для України на 2025 рік, на що радник з національної безпеки Джейк Салліван вже зазначив.
- Попри певні оптимістичні оцінки, є певні сумніви у можливість підтримки додаткового фінансування для України з боку республіканців.
- Наступні два місяці будуть вирішальними для визначення підходу Конгресу США до питання фінансування допомоги Україні та співпраці з адміністрацією Байдена.
Що відомо про шанси Конгресу США схвалити додаткове фінансування для України
За словами Кейна, після ухвалення у Сенаті новий пакет допомоги, скоріш за все, матиме труднощі із схваленням у Палаті представників, де велика кількість республіканців, виступають проти цього.
За його словами, скоріш за все, додаткове фінансування допомоги Україні стане частиною законопроекту про асигнування. Однак республіканці навряд чи погодяться підтримати додаткову допомогу Україні.
Між тим претендент на посаду держсекретаря в адміністрації Трампа сенатор Марко Рубіо припустив, що із підтримкою додаткового фінансування допомоги Україні не має виникнути особливих проблем.
Що відомо про наміри адміністрації Байдена домогтись додаткового фінансування для України
Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для України на 2025 рік.
Як повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, запит стосуватиметься, зокрема, військової допомоги, яку Україна отримує для протистояння Росії.
За словами Саллівана, впродовж наступних двох місяців адміністрація Байдена надасть Конгресу сигнал щодо необхідності додаткових коштів на 2025 рік, щоб Україна змогла зайняти максимально вигідну позицію для майбутніх переговорів. Водночас він не уточнив, у якому форматі буде представлено запит на фінансування.
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