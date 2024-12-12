В Кремле начали угрожать "ответом" на удар Украины ATACMS по Таганрогу

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ обещает отреагировать на использование Украины ракет ATACMS. В частности, речь идет об ударах. по военному аэродрому Таганрога.
Главные тезисы
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о возможном ответе России на атаку Украины ракетами ATACMS по Таганрогу.
- Атака привела к повреждению промышленного предприятия и военной части, где дислоцируется авиационная группа.
- Следствие утверждает, что некоторые ракеты были сбиты или отклонены, не достигнув цели.
Песков заявил об ответных ударах из-за атаки по Таганрогу
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Украина якобы нанесла удар по военному аэродрому в Азовском море шестью ракетами ATACMS, изготовленными в США.
Это может спровоцировать Россию на запуск гиперзвуковой ракеты средней дальности по Украине в качестве ответа.
Песков подчеркнул, что российское Министерство обороны сделало четкое заявление о том, что атака с применением западного дальнобойного оружия "не останется без ответа".
Взрывы в Таганроге: что известно
11 декабря ночью в Таганроге местные жители слышали взрывы. В сети писали об атаке беспилотников и угрозе ракетного удара.
При этом медиа писали, что целью атаки мог быть авиастроительный завод в Таганроге.
Россияне, как всегда, похвастались, что все ракеты якобы не достигли цели, поскольку две из них "были сбиты", а остальные — "отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".
При этом "осечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".
Российские паблики уточняют, где именно произошел удар.
По словам источника, с самого утра от воинской части проезжали скорые машины, вероятно, с эвакуированными и ранеными, а доступ на всю территорию военного городка закрыли.
Ранее ASTRA выяснила, что целью ночной атаки по Таганрогу стал авиационный ремонтный завод 325/ОАО «325 АРЗ». Несколько медработников, чьи лица ASTRA подтвердили, писали в сети о раненых.
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