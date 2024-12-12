В Кремле начали угрожать "ответом" на удар Украины ATACMS по Таганрогу
Категория
Мир
Дата публикации

В Кремле начали угрожать "ответом" на удар Украины ATACMS по Таганрогу

В Кремле начали угрожать "ответом" на удар Украины ATACMS по Таганрогу
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Источник:  Reuters

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ обещает отреагировать на использование Украины ракет ATACMS. В частности, речь идет об ударах. по военному аэродрому Таганрога.

Главные тезисы

  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил о возможном ответе России на атаку Украины ракетами ATACMS по Таганрогу.
  • Атака привела к повреждению промышленного предприятия и военной части, где дислоцируется авиационная группа.
  • Следствие утверждает, что некоторые ракеты были сбиты или отклонены, не достигнув цели.

Песков заявил об ответных ударах из-за атаки по Таганрогу

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Украина якобы нанесла удар по военному аэродрому в Азовском море шестью ракетами ATACMS, изготовленными в США.

Это может спровоцировать Россию на запуск гиперзвуковой ракеты средней дальности по Украине в качестве ответа.

Песков подчеркнул, что российское Министерство обороны сделало четкое заявление о том, что атака с применением западного дальнобойного оружия "не останется без ответа".

Ответ будет в форме, которую сочтут целесообразным, но он обязательно будет, — пригрозил Песков.

Взрывы в Таганроге: что известно

11 декабря ночью в Таганроге местные жители слышали взрывы. В сети писали об атаке беспилотников и угрозе ракетного удара.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утверждал, что после атаки повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.

При этом медиа писали, что целью атаки мог быть авиастроительный завод в Таганроге.

Россияне, как всегда, похвастались, что все ракеты якобы не достигли цели, поскольку две из них "были сбиты", а остальные — "отклонены средствами радиоэлектронной борьбы".

При этом "осечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке".

Российские паблики уточняют, где именно произошел удар.

В результате атаки ракетами ATACMS по Таганрогу, кроме авиаремонтного завода, пострадала военная часть, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955 АвБ, пишет ASTRA.

По словам источника, с самого утра от воинской части проезжали скорые машины, вероятно, с эвакуированными и ранеными, а доступ на всю территорию военного городка закрыли.

Ранее ASTRA выяснила, что целью ночной атаки по Таганрогу стал авиационный ремонтный завод 325/ОАО «325 АРЗ». Несколько медработников, чьи лица ASTRA подтвердили, писали в сети о раненых.

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