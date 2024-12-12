У Кремлі почали погрожувати "відповіддю" на удар України ATACMS по Таганрогу

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ обіцяє відреагувати на використання Україною ракет ATACMS. Зокрема мова йде про удари по військовому аеродрому Таганрога.
Головні тези:
- Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков загрожує відповіддю на удар України за використання ракет ATACMS по Таганрогу.
- Україна нібито атакувала військовий аеродром під Таганрогом шістьма ракетами виготовлені в США.
- Після атаки у Таганрозі пошкоджено промислове підприємство та автомобілі.
Пєсков заявив про удари у відповідь через атаку по Таганрогу
Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Україна нібито завдала удару по військовому аеродрому в Азовському морі шістьма ракетами ATACMS, які виготовлені в США.
За даними журналістів, це може спровокувати Росію на запуск гіперзвукової ракети середньої дальності по Україні в якості відповіді.
Пєсков наголосив, що російське Міністерство оборони зробило чітку заяву про те, що атака із застосуванням західної далекобійної зброї "не залишиться без відповіді".
Вибухи у Таганрозі: що відомо
11 грудня вночі у Таганрозі місцеві жителі чули вибухи. У мережі писали про атаку безпілотників та загрозу ракетного удару.
При цьому медіа писали, що метою атаки міг бути авіабудівний завод у Таганрозі.
Росіяни, як завжди, похвалилися, що всі ракети нібито не досягли цілі, оскільки дві з них "були збиті", а решта — "відхилені засобами радіоелектронної боротьби".
При цьому "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".
Російські пабліки уточнюють, де саме стався удар.
За словами джерела, з самого ранку від військової частини проїжджали швидкі машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.
Раніше ASTRA з'ясувала, що метою нічної атаки по Таганрогу став авіаційний ремонтний завод 325/ВАТ «325 АРЗ». Декілька медпрацівників, чиї особи ASTRA підтвердила, писали в мережі про поранених.
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