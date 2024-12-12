У Кремлі почали погрожувати "відповіддю" на удар України ATACMS по Таганрогу
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У Кремлі почали погрожувати "відповіддю" на удар України ATACMS по Таганрогу

У Кремлі почали погрожувати "відповіддю" на удар України ATACMS по Таганрогу
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Джерело:  Reuters

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ обіцяє відреагувати на використання Україною ракет ATACMS. Зокрема мова йде про удари по військовому аеродрому Таганрога.

Головні тези:

  • Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков загрожує відповіддю на удар України за використання ракет ATACMS по Таганрогу.
  • Україна нібито атакувала військовий аеродром під Таганрогом шістьма ракетами виготовлені в США.
  • Після атаки у Таганрозі пошкоджено промислове підприємство та автомобілі. 

Пєсков заявив про удари у відповідь через атаку по Таганрогу

Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Україна нібито завдала удару по військовому аеродрому в Азовському морі шістьма ракетами ATACMS, які виготовлені в США.

За даними журналістів, це може спровокувати Росію на запуск гіперзвукової ракети середньої дальності по Україні в якості відповіді.

Пєсков наголосив, що російське Міністерство оборони зробило чітку заяву про те, що атака із застосуванням західної далекобійної зброї "не залишиться без відповіді".

Відповідь буде у формі, яку вважатимуть доцільною, але вона обов’язково буде, — пригрозив Пєсков.

Вибухи у Таганрозі: що відомо

11 грудня вночі у Таганрозі місцеві жителі чули вибухи. У мережі писали про атаку безпілотників та загрозу ракетного удару.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що після атаки пошкоджено промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

При цьому медіа писали, що метою атаки міг бути авіабудівний завод у Таганрозі.

Росіяни, як завжди, похвалилися, що всі ракети нібито не досягли цілі, оскільки дві з них "були збиті", а решта — "відхилені засобами радіоелектронної боротьби".

При цьому "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".

Російські пабліки уточнюють, де саме стався удар.

Внаслідок атаки ракетами ATACMS по Таганрогу, крім авіаремонтного заводу, постраждала військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955 АвБ, — пише ASTRA.

За словами джерела, з самого ранку від військової частини проїжджали швидкі машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.

Раніше ASTRA з'ясувала, що метою нічної атаки по Таганрогу став авіаційний ремонтний завод 325/ВАТ «325 АРЗ». Декілька медпрацівників, чиї особи ASTRA підтвердила, писали в мережі про поранених.

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