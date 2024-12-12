У Кремлі почали погрожувати "відповіддю" на удар України ATACMS по Таганрогу

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ обіцяє відреагувати на використання Україною ракет ATACMS. Зокрема мова йде про удари по військовому аеродрому Таганрога.

Пєсков заявив про удари у відповідь через атаку по Таганрогу

Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Україна нібито завдала удару по військовому аеродрому в Азовському морі шістьма ракетами ATACMS, які виготовлені в США.

За даними журналістів, це може спровокувати Росію на запуск гіперзвукової ракети середньої дальності по Україні в якості відповіді.

Пєсков наголосив, що російське Міністерство оборони зробило чітку заяву про те, що атака із застосуванням західної далекобійної зброї "не залишиться без відповіді".

Відповідь буде у формі, яку вважатимуть доцільною, але вона обов’язково буде, — пригрозив Пєсков. Поширити

Вибухи у Таганрозі: що відомо

11 грудня вночі у Таганрозі місцеві жителі чули вибухи. У мережі писали про атаку безпілотників та загрозу ракетного удару.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджував, що після атаки пошкоджено промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. Поширити

При цьому медіа писали, що метою атаки міг бути авіабудівний завод у Таганрозі.

Росіяни, як завжди, похвалилися, що всі ракети нібито не досягли цілі, оскільки дві з них "були збиті", а решта — "відхилені засобами радіоелектронної боротьби".

При цьому "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".

Російські пабліки уточнюють, де саме стався удар.

Внаслідок атаки ракетами ATACMS по Таганрогу, крім авіаремонтного заводу, постраждала військова частина, де дислокується 5-а авіаційна група 6955 АвБ, — пише ASTRA. Поширити

За словами джерела, з самого ранку від військової частини проїжджали швидкі машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.